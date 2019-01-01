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أوزيل يقترب من ترك أرسنال نحو تركيا

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أوزيل قريب من ترك أرسنال

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية تركية أن النجم الألماني مسعود أوزيل في طريقه للانتقال إلى صفوف فنرباخشه خلال الانتقالات الصيفية.

ورغم ظهور أوزيل في الحملة الدعائية لقميص أرسنال الجديد، ولكن اللاعب ارتبط بالرحيل عن صفوف المدفعجية.

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وقال الصحفي التركي فتيح دوجان: "رئيس فنرباخشه يعمل بقوة للتعاقد معه، بسبب راتبه المرتقع وقيمة الإعارة النادي يبحث عن رعاه لتمويل الصفقة".

وأضاف: "برأيي الصفقة في الطريق الصحيح، وهناك احتمالية تتعدى الخمسين بالمائة لنجاحها".

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ويمر فنرباخشه بضائقة مالية بسبب مخالفته لقواعد اللعب النظيف ووقوعه تحت قيود الاتحاد الأوروبي لتحقيق موازنة إيجابية.

ويتقاضى أوزيل مع أرسنال راتباً أسبوعياً 350 ألف جنيه استرليني، ولم يتضح مدى استعداده لتخفيضه في حال اللعب مع فنرباخشه.

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