بعد الندم على جنابري وبن ناصر- متى يعود أرسنال للاعتماد على نجومه الشباب؟

أزمة مستمرة بالنادي اللندني في السنوات الأخيرة

يعاني نادي أرسنال الإنجليزي في الفترة الأخيرة من تراجع ملحوظ على جميع الجوانب الفنية والمادية، وحالة من الغموض حول تحسن ذلك في المستقبل الفريق.

المدفعجية يبيعون نجومهم الكبار واحد تلو الآخر، أليكسيس سانشيز ومن بعده آرون رامسي، ولا ينفق أي مبالغ طائلة لتدعيم صفوفه بشكل منتظم.

النادي الذي اشتهر في السابق بمنح اللاعبين الشباب الفرصة، تحول لشبح مختلف يقوم بالتخلي عنهم في أقرب فرصة.

الاتجاه للأكاديمية والعناصر الشابة، ربما المنفذ الوحيد في حالة أرسنال ورفض مالكه ستان كرونكي في الإنفاق، لكن الواقع يقول عكس ذلك.

سيرجي جنابري

يبحث المدرب الإسباني أوناي إيمري في جميع أنحاء أوروبا في الوقت الحالي عن لاعب جناح، وأهم أهدافه ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس المقدر سعره 80 مليون جنيه إسترليني.

الأزمة التي كان يستطيع المدفعجية تخطيها، لو لم يقررون إفراط الثقة في ثيو والكوت، بدلاً من منحها لجنابري.

أبرز أخبار الانتقالات اليوم.. قائد النصر السابق ينتقل إلى الدوري القطري، ونابولي يطلب ضم مهاجم إنتر 📰 pic.twitter.com/Ltmesu5KQW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

صاحب الـ23 عاماً رحل عن أرسنال في 2017 متجهاً إلى فيردربريمن، مقابل 4.5 مليون إسترليني فقط.

جنابري شق طريقه بسرعة لينضم إلى بايرن ميونيخ، الذي أرسله لإعارة واحدة إلى هوفنهايم قبل استرداده في 2018.

بايرن حصد النتيجة سريعاً، ليصبح جنابري لاعب الموسم في النادي الألماني متفوقاً على جميع نجوم الفريق.

جنابري الآن أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب الألماني، بعد تسجيله 13 هدف وصناعة 9 مع بايرن الموسم الماضي.

الأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل بطبيعة الحال ارتفع سعر جنابري 54 مليون إسترليني، ليحلم أرسنال بلاعب مثله في ظل الأزمة الحالية.

اسماعيل بن ناصر

مشكلة أخرى يواجهها المدفعجية في مركز خط الوسط، خاصة مع رحيل آرون رامسي إلى يوفنتوس.

الجزائري إسماعيل بن ناصر، كان يمكنه مساعدة إيمري وتخفيف معاناته في خط الوسط، لو لم يقرر النادي الإنجليزي التخلي عنه في 2017.

بن ناصر أعاد اكتشاف نفسه من جديد مع إمبولي الذي انضم له مقابل 900 ألف استرليني فقط، ليصبح من أفضل لاعبي خط الوسط بالدوري الإيطالي.

أبرز أخبار الانتقالات اليوم.. قائد النصر السابق ينتقل إلى الدوري القطري، ونابولي يطلب ضم مهاجم إنتر 📰 pic.twitter.com/Ltmesu5KQW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

بن ناصر واصل تألقه في كأس الأمم الإفريقية الحالية، ويصبح الآن على اعتاب الانتقال لميلان بـ16 مليون يورو.

وحتى هذه اللحظة يمتلك أرسنال بند جزائي لإعادة شراء بن ناصر، ولكنه يبدو بعيد تماماً عن الاستفادة منه بعد قرار الجزائري بالانضمام لميلان.

ريني أديلايد

موقفه يتشابه مع بن ناصر، حيث رحل عن الفريق الرديف لأرسنال الصيف الماضي مقابل 1.44 مليون يورو.

الفرنسي صاحب الـ21 عاماً، قدم مستوى مبهر مع نادي أنجيه، بعدما حصل أخيراً على فرصته في المشاركة بـ36 مباراة.

وكما هو متوقع أصبح أديلايد أحد أبرز النجوم المتوقع تألقهم في أوروبا، وسط اهتمام شديد من بوروسيا دورتموند وبايرليفركوزن بضمه.

لاعب الوسط الشاب موهبته كانت واضحة، وسبق وأن أظهرها بإحدى بطولات كأس الإمارات الودية، لكن أرسن فينجر رفض الاعتماد عليه.

هل يتعلم الدرس؟

بدون أي شك أرسنال بحاجة لصفقات جاهزة، من أجل قيادة الفريق للعودة مرة أخرى لدوري أبطال أوروبا.

الحالة المادية للمدفعجية في الوقت الحالي لا تسمح باستقطاب عدد كافي من النجوم، مما قد يجبره على ضم حلول قصيرة المدى.

فريق الشباب بالنادي اللندني به العديد من المواهب أبرزها المهاجم إيدي نيكيتيا، وثنائي الوسط سميث رو وجو ويلوك، والجناح الشاب ريس نيلسون وزميله بوكايو ساكا.

الخماسي يمكن لإيمري الاعتماد على أي منهم، بدلاً من تكرار السيناريو المحبط، ورؤيتهم يتألقون مع أندية أخرى ويرتفع سعرهم لمبالغ باهظة بعد بيعهم بأرقام متواضعة.

ربما يأتي استقدام أسطورة النادي فريدي ليونبرج مدرب فريق الشباب، ليصبح مساعداً لإيمري، كإشارة إيجابية لعدم تكرار نفس الأخطاء.

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