أرتيتا يُثني على أوزيل ويؤكد: الأمور مرت بصورة أفضل مما توقعت

راضٍ عن الفريق كبداية..

أعرب مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عن رضاه عن أداء فريقه أمام بورنموث، كما أثنى على المستوى الذي ظهر به مسعود أوزيل واعتبر أن الجانرز لو استثمروا فرصة من تمريراته لتغيرت النتيجة.

أرسنال تمكن من التعادل مع بورنموث بهدف أوباميانج في أول مباراة لأرتيتا بمنصبه الجديد، وقد ظهر الفريق بصورة مقبولة للغاية وكان بالفعل بمقدوره الخروج بالثلاث نقاط لولا إضاعة الفرص السهلة.

أرتيتا تحدث إلى الصحافة بعد المباراة وقال "أنا مسرور للغاية من الموقف والشخصية والروح القتالية التي أظهرناها على الفوز، ربما كانت الأمور أفضل مما توقعت. كان من الممكن أن نحصل على نتيجة أفضل، لكن هناك إيجابيات يجب أن نضعها في الاعتبار ونستخدمها للتحسن.".

"كنت قلقًا من رد فعلنا إذا تأخرنا في النتيجة، ولكنني الآن سعيد بشخصيتنا، الكثير من الأشياء من الماضي كان من الممكن أن تعود عند تقدم بورنموث، ولكن هذا لم يحدث وهو أمر إيجابي حقًا."

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"لقد كنت متحمسًا للغاية وأردت أن أنقل هذه الطاقة للاعبين وقد استمتعت بذلك حقًا. أعتقد أن هناك بعض الفرص قد سنحت لنا في الشوط الثاني من أجل التسجيل ولكن بشكل عام فالأمر سار بطريقة أفضل من المتوقعة."

وعن أوزيل، قال "أعتقد أنه لعب بشكل جيد بالفعل، لقد كان يعمل بجد وصنع لنا الفارق، كان بإمكاننا أن نسجل ثلاثة أو أربعة أهداف من تمريراته ولكن المنتج النهائي لم يكن كما نريد.".

يذكر أن تعادل أرسنال قد جعله في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة وبفارق 8 نقاط فقط عن المربع الذهبي بعد هزيمة تشيلسي على يد ساوثامبتون لحساب نفس الجولة بهدفين نظيفين.