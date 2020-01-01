أرتيتا يؤكد إمكانية استمرار موستافي في أرسنال

إذا رحل فعلينا أن نخترع لنجد حلًا بديلًا..

اعتبر مايكل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، أن خيار استمرار شكودران موستافي داخل الجانرز يُعد واردًا وبقوة نتيجة للإصابات الكبيرة التي ضربت صفوف النادي اللندني مؤخرًا.

ولم يشارك موستافي سوى في ثلاث مباريات هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، عوضًا عن ذلك كان بديلًا في أغلب الأوقات وفقد ثقة المدرب السابق أوناي إيمري إلى جانب جمهور أرسنال بشكل عام.

الدولي الألماني محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية حاليًا، وجلطة سراي التركي هو الأكثر اهتمامًا به من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بدوره، تحدث أرتيتا حول الأمر وقال "هل يمكننا تحمل تكلفة رحيله؟ السيناريو المثالي لا!. إذا رحل فسيتعين علينا أن نخترع شيئًا ما لنواجه النقص العددي في المدافعين.".

المدرب الإسباني هُنا يقصد الحديث عن الوضع الحالي لقائمته في أعقاب الإصابة المفاجئة لكالوم تشامبرز والتي ستبعده لمدة طويلة، وبالتبعية أصبح سوكراتيس وديفيد لويز وحيدين في مركز قلب الدفاع حال رحل موستافي.

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كما تابع أرتيتا حديثه بقوله "لدينا الكثير من المشاكل في خط الدفاع، والحقيقة أن تعرض كالوم لإصابة طويلة قد غيّرت الكثير في خططنا. نحن نضطر إلى اللعب بلاعبين ليسوا في مراكزهم الأساسية، هذا هو وضعنا الحالي.".

واستطرد "أنا أعرف موستافي منذ أن كنت في إيفرتون، أعرف ما يمكنه فعله جيدًا. الأمر الآن متروك له، لقد قلت من اليوم الأول، الأمر متروك لكم يا رفاق.".

واختتم حديثه قائلًا "أنت كلاعب تريني كيف تريد أن تلعب وكيف تلتزم مع الفريق وكيف تستغل الفرصة، ستتاح لك الفرصة في وقت من الأوقات، إذا ليس الآن فلاحقًا وعليك اغتنامها. الجميع لديه فرصة للعب، لكنه من يقرر فيما بعد إذا ما استحقها أم لا.".

الجدير بالذكر أن موستافي قد لعب من قبل في فريق إيفرتون تحت 21 عامًا بعدما ترك شباب هامبورج، وتصادف أن ذلك حدث في الوقت الذي كان ينشط فيه أرتيتا في التوفيز.