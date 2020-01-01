أرتيتا: أرسنال يسير وفقاً للخطة وأوباماينج غير سعيد بالوضع الحالي

أوباماينج ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في الفترة الماضية

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، أن فريقه يسير وفقاً للخطة التي وضعها عند انضمامه للجانرز قبل شهر، مشدداً على رغبة أوباماينج في الاستمرار مع الفريق.

ويستعد أرسنال لمواجهة، بورنموث مساء الإثنين في إطار مباريات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أرى علامات جيدة مع الفريق، منذ أن توليت القيادة الكثير من الأشياء كنت أرغب في تنفيذها ليس فقط مع اللاعبين ولكن حول النادي والثقافة، هناك الكثير من الأشياء حول طريقة لعبنا وأسلوبنا، بشكل عام أرى أننا نسير على الطريق التي رسمته منذ شهر".

وواصل: "لقد مر وقت طويل منذ أن رأيت الجماهير تدعم الفريق كما كان يحدث في مباراة تشيلسي، في بعض الأوقات كنا نظن أننا نلعب على ملعبنا، أنا فخور لأنهم يشعرون بأنهم قريبون من فريقهم الآن".

وتابع: "سنقاتل من أجل كل مباراة نشارك فيها، أعرف أهمية الفوز بتلك البطولة للنادي، في الفترة القادمة سأقوم باختيار أفضل فريق يمكنه الفوز بتلك المباراة".

وعن إمكانية التعاقد مع مدافع خلال يناير الجاري قال: "لقد بحثنا عن مراكز عدة منذ وصولي، لقد فقدنا تشامبرز بسبب الإصابة ولاعبين غيره بسبب الإصابات، نحتاج إلى أن نقيم الوضع الحالي فقط".

وعند سؤاله عن رغبة داني سيبايوس في الرحيل قال أرتيتا: "عندما انضممت إلى النادي لم يكن هنا كان في إسبانيا يقوم بعمليات التأهيل مع ريال مدريد، وعندها أجريت محادثة معه، لم أر الكثير منه لأنه تدرب معنا فقط لمدة أسبوع أو 10 أيام، من المبكر جداً أن يقول أحد ما يمكنني فعله أو لا يمكنني فعله معه، ليس لدي أي تعليق عما يقال حالياً".

وواصل: "عليه العودة إلى كامل لياقته البدنية في البداية، ومن بعدها التدرب باجتهاد والقتال لحجز مقعداً أساسياً في التشكيل مثل أي لاعب، بعدها سأختار بعدل من يلعب".

وعن الوضع الحالي لمهاجم الفريق أوباماينج: "قبل أسبوع كنا نتحدث وأخبرني أنه سعيد ولا يوافق على ما يتم كتابته في وسائل الإعلام حول مستقبله معنا".

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وارتبط اسم قائد أرسنال، بالرحيل عن صفوف الفريق اللندني ورغبته في الانضمام إلى برشلونة الإسباني.