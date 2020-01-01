أخيرًا يفعلها رونالدو .. أول أهداف صاروخ ماديرا من ركلة حرة مع يوفنتوس

هدف تاريخي لرونالدو في ديربي تورينو

نجح كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، في تسجيل أول أهدافه من ضربة حرة مباشرة مع البيانكونيري منذ انضمامه إلى السيدة العجوز في صيف 2018.

الهدف الذي سجله رفع النتيجة إلى تقدم يوفنتوس 3-1 على تورينو ليقترب أكثر من الفوز بالمباراة والاستمرار في صدارة الدوري الإيطالي.

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وجاء الهدف من ركلة حرة مباشرة لتصبح المرة الأولى له بعد 43 محاولة على المرمى رفقة يوفنتوس ما بين الموسم الماضي والحالي.

كما أنّه الأول منذ هدفه أمام إسبانيا في اللقاء الافتتاحي للبرتغال بنهائيات كأس العالم في روسيا صيف 2018.

ووصل صاروخ ماديرا إلى الهدف رقم 25 في الدوري الإيطالي ليصبح أول لاعب يحقق هذا الرقم مع يوفنتوس منذ عمر سيفوري في موسم 1960-1961.

وخلال فترة ابتعاد رونالدو عن التسجيل من ضربات حرة مباشرة، نجح ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، في تسجيل 12 هدفًا، وكان قريبًا من تجاوز صاروخ ماديرا في السجل النهائي.

كما عادل كريستيانو رونالدو سجل ميسي في التسجيل من ركلات حرة مع الفرق فقط بواقع 46 هدفًا، أما مع المنتخبات يتفوق البرتغالي مسجلًا 9 أهداف مقابل 6 للبرغوث الأرجنتيني.

لكن ميسي أصبح الأكثر تسجيلًا مع فريق إسباني مقارنة برونالدو الذي أحرز 32 هدفًا رفقة النادي الملكي.