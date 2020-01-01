أخيرًا.. راموس يقود ريال مدريد أمام مونشنجلادباخ!

نبأ سعيد للغاية..

سجل سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، عودته لقائمة فريقه مرة أخرى ليكون على رأس مستقبلي بوروسيا مونشنجلادباخ يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

راموس كان قد تعرض لإصابة قوية بعض الشيء خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في التوقف الدولي الأخير، وبالتحديد في مباراة ألمانيا التي فاز بها اللا روخا بسداسية نظيفة.

ومنذ ذلك الحين وقد غاب القائد وبدا واضحًا مدى افتقاد دفاعات الملكي له، لكن النبأ السار الآن أنه بات جاهزًا للمشاركة وسيتواجد في المواجهة المصيرية أمام جلادباخ بدوري الأبطال.

المزيد من الفرق

زيدان: إقالتي في يد ريال مدريد، ولا نفكر سوى في الفوز

ليس راموس وحده من عاد للقائمة، فكذلك داني كارباخال عاد هو الآخر من الإصابة وبات جاهزًا لارتياد الجبهة اليُمنى في إضافة هامة جدًا لكتيبة زين الدين زيدان.

فيما واصل فيدريكو فالفيردي الغياب للإصابة، والأمر نفسه بالنسبة للوكا يوفيتش وماريانو دياز، ليكون كريم بنزيما هو المهاجم الوحيد المتاح أمام النادي الألماني.

القائمة التي ضمت 21 لاعبًا أتت على النحو الآتي:

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته، ومن أجل أن يصعد إلى ثمن النهائي بات في حاجة إلى الفوز على جلادباخ المتصدر بأي نتيجة بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

يذكر أن النادي الملكي قد استعاد نغمة الانتصارات بعد فترة تعثرات، إذ تغلب على إشبيلية في الليجا يوم السبت بهدف نظيف ليُنهي صيامه عن الانتصارات الذي دام لثلاثة بالتعادل مع فياريال والخسارة من فالنسيا وألافيس وشاختار.