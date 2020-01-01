أخبار يوفنتوس اليوم | مفاجأة بوجبا واقتراب عودة الحياة لإيطاليا

ما هو جديد يوفنتوس هذا الصباح؟

بوجبا وبدلائه واقتراب عودة الحياة لإيطاليا في أهم أخبار يوفنتوس صباح 27 أبريل 2020.

بوجبا الهدف الأول

يوفنتوس يفتح باب الاختيار أمام مانشستر يونايتد لتعويض بوجبا

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عودة الحياة لإيطاليا

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بديل بوجبا

حسب "RAI1"، فإن يوفنتوس لم يضع بول بوجبا كخياره الوحيد لتدعيم الوسط خلال سوق الانتقالات المقبل ا

البيانكونيري وضع الثنائي دوني فان دي بيك لاعب أياكس وساندو تونالي لاعب بريشيا كخيارات محتملة للتدعيم مع توقعات برحيل ميراليم بيانيتش عن صفوف السيدة العجوز.

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إتمام الاتفاق مع كييزا

أكدت "لا ستامبا" أن يوفنتوس أتم اتفاقه مع والد فريدريكو كييزا للحصول على خدمات لاعب فيورنتينا الصيف المقبل مستغلًا العلاقات الجيدة معه.

رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموقف رئيس النادي من البيع إلا أن عرض يوفنتوس القريب من 60 مليون يورو سيجعله متقدمًا في السباق على مانشستر يونايتد وإنتر ميلان.