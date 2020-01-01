الحياة تعود للدوري الإيطالي واستئناف البطولة آخر مايو

النشاط يعود بشكل تدريجي الشهر القادم

كشف جوسيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، عن إشارة جديدة تؤكد عودة الحياة من جديد لكرة القدم خلال الأسابيع القليلة القامة.

اللعبة توقفت بشكل كامل بداية من شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا بمختلف البلدان وتحوله إلى وباء عالمي، أصاب العديد من الرياضيين.

كونتي كشف خلال المؤتمر الصحفي له، مساء اليوم، الأخد، أن المرحلة الثانية من الطواريء للفيروس ستبدأ في غضون أسبوع، ومعها ستعود الأنشطة بشكل تدريجي.

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وبالتعاون مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تم الاتفاق على عودة اللاعبين للتدريبات بالأندية في 4 مايو المقبل، ولكن بصورة جلسات فردية خلف الأبواب المغلقة، حفاظاً على التباعد الاجتماعي.

وبعد أسبوعين من التدريب الفردي، وبالتحديد في 18 مايو، ستبدأ التدريبات الجماعية للاعبين، مع فرض قواعد صارمة للغاية للحد من انتشار كورونا بين اللاعبين.

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ومن المتوقع أن يستغرق الأمر حوالي خمسة عشر يوماً، لعودة الدوري الإيطالي من جديد للحياة طمحاً في ختام الموسم الرياضي في 31 مايو، ولكنه موعد غير رسمي حتى الآن.

يذكر أن يوفنتوس يحتل جدول ترتيب الدوري بـ63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لاتسيو الثاني، بينما يأتي إنتر ثالثاً بـ54 نقطة.