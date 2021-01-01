بعد نجاحه .. النصر يحسن عقد هورفات

النصر يتحرك لتحفيز هورفات

نجحت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، في تحسين بنود عقد المدرب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني للفريق، بعد قيادته للفريق لتحقيق نتائج إيجابية منذ توليه المهمة.

هورفات تولى مهمة تدريب النصر خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بعد النتائج السلبية التي جعلت الفريق يصارع الهبوط، ليقود المدرب الكرواتي العالمي للاقتراب من المربع الذهبي بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة للتتويج بكأس السوبر السعودي على حساب الهلال.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن النصر قام بتحسين بنود عقد هورفات، حيث تم رفع راتبه من 8 آلاف دولار شهريًا إلى 24 ألف دولار، في العقد الذي يمتد إلى نهاية مايو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن النصر منح الكرواتي هورفات حوافز في عقده، من خلال حصوله على مبلغ 100 ألف دولار، في حال حصول الفريق على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

إدارة النصر رصدت أيضًا حافز 100 ألف دولار للمدرب الكرواتي، حال التتويج ببطولة الدوري السعودي، و50 ألف دولار حال تأهل الفريق إلى الدور الثاني ببطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

ويبدو أن إدارة النصر قد تتخذ قرارًا بتجديد التعاقد مع هورفات، حال نجاحه في تحقيق أهداف الفريق، على رأسها التتويج بكأس الملك، والتأهل إلى الدور الثاني بدوري أبطال آسيا.