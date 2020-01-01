سوسو: ميلان؟ فوضى ولا أريد العودة إليه

سوسو يهاجم ميلان ويفضل البقاء مع إشبيلية

قال نجم ميلان السابق وإشبيلية الحالي سوسو إنه لا يريد العودة إلى الروسونيري، حيث أن النادي أصبح عبارة عن فوضى متراكمة.

وكان سوسو قد انتقل إلى صفوف إشبيلية خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة قادمًا من ميلان الإيطالي.

ولم تمر فترة طويلة على ارتداء سوسو لقميص الفريق الأندلسي، حتى أصبح راغبًا في الاستمرار هناك وعدم العودة إلى الدوري الإيطالي.

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وحول ذلك قال سوسو إن الوضع في ميلان بات عبارة عن الكثيرة من الفوضى المستمرة، بلا وجود ملامح لأن تنتهي وتستقر الأحوال في وقت قريب.

وأضاف: "لقد لعبت في ميلان تحت قيادة العديد من المدربين، ومع ثلاثة رؤساء للنادي كذلك، في كل مرحلة كنت أنتظر تغييرًا ولكن في النهاية لا شيء يحدث"

وتابع: "من الصعب أن أعود إلى هناك، أريد أن أواصل الرحلة مع إشبيلية في الدوري الإسباني وأن نلعب جميعًا من أجل هدف واحد وهو العودة إلى دوري أبطال أوروبا"

وأردف: "تأجيل كأس الأمم الأوروبية؟ كان لويس إنريكي يثق بي وكنت أشعر أنني سأحصل على الفرصة للمشاركة في البطولة، ولكن بعد التأجيل سأعمل من أجل الوصول إلى العام المقبل بمستويات أفضل"

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يذكر أن سوسو قد لعب دورًا كبيرًا مع ميلان في بداية مسيرته مع الفريق حتى بات مطلوبًا من العديد من الأندية، ولكن مستواه بدأ في التراجع بمرور السنوات ومع تجارب الاستثمار التي تلاحقت بلا جدوى.