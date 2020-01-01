أخبار ريال مدريد: مارسيلو قد ينضم ليوفنتوس وكين لا يستبعد الرحيل

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 1 أبريل 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر ب الدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

أخبار ريال مدريد يوم الأربعاء 1 أبريل 2020

مارسيلو على رادار يوفنتوس

بحسب Le10sport، فإن مارسيلو قد ينضم ليوفنتوس في سوق انتقالات الصيف القادم.

وينتهي عقد الظهير الأيسر البرازيلي لريال مدريد في 2022، لكنه قد يبحث عن فريق جديد في الميركاتو بعد رغبة البيانكونيري في ضمه وتواجده على قوائم المطلوبين في العديد من أندية الدوري الأمريكي.

ألابا قد يخلف مارسيلو في ريال مدريد

مع استعداده للاستغناء عن مارسيلو، فإن ريال مدريد يتابع عن قرب ظهير أيسر بايرن ميونخ دافيد ألابا لضمه في سوق انتقالات الصيف القادم، وذلك بحسب Le10sport.

ومع تعدد مراكز النمساوي في الملعب، فإنه يحظى بإعجاب زين الدين زيدان، وجدير بالذكر أن عقد اللاعب مع الفريق البافاري سينتهي بحلول الميركاتو القادم.

سباق إنجليزي على خاميس رودريجيز

بحسب ماركا فإن ريال مدريد يرغب في رحيل خاميس رودريجيز في سوق انتقالات الصيف القادم، وذلك لتخفيف عبء راتبه عن خزانة الملكي.

ويحظى الكولومبي الدولي باهتمام كبير من آرسنال ، لكن الجانرز بصدد منافسة كبيرة على خدمات متوسط ميدان الميرينجي من إيفرتون .

وقد تكون حظوظ التوفيز أفضل في السباق على خاميس، حيث أن مدربه كارلو أنشيلوتي كان على علاقة جيدة مع صاحب الـ28 عامًا في حقبته مع ريال مدريد ، والتي أعاد خلالها الملكي لمنصة تتويج دوري أبطال أوروبا .

نجم السبيرز السابق "على توتنهام الاستفادة بأصوله الثمينة!"

حث جيمي أوهارا فريقه السابق توتنهام على بيع هاري كين، حيث يرى أن المهاجم "في قمة منحنى القيمة التسويقية".

من طرفه لم يستبعد كين فرضية الرحيل عن السبيرز في المستقبل القريب، وذلك في جواب على سؤال له هذا الأسبوع على انستجرام، وأوضح في إجابته طموحه في أن يصبح واحدًا من أفضل لاعبي العالم.

وقال أوهارا أستطيع تفهم إحباط هاري كين في فشله في الفوز بأي بطولة مع توتنهام بعد 7 سنوات، وعلى السبيرز التفكير في بيعه والاستفادة من العائد المادي الذي سيدره للفريق، خاصةً مع ارتباطه بالانتقال لريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ضبابية في مستقبل داني سيبايوس

قال داني سيبايوس أنه يشعر بالضبابية حيال مستقبله، لكنه قال أنه لن يلعب بعد ذلك إلا في مكان يشعر فيه بأهميته.

ويرتبط سيبايوس على سبيل الإعارة بآرسنال من ريال مدريد الذي يملك عقده الأصلي، ورغم بدايته الجيدة مع إنجلترا إلا أن الإصابة قلبت الأمور رأسًا على عقب.

وقال لأحد البرامج الإسبانية: "سيكون من غير المسؤول الحديث عن مستقبلي، لكن أهم شيء أن أكون مهمًا لفريقي الجديد. حضرت لآرسنال لأكون لاعبًا مهمًا، لكن في الشهر الماضي اختفى الجميع (بسبب توقف الكرة بسبب فيروس كورونا)".