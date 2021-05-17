أخبار ريال مدريد: إصابة كروس بكورونا، وتحديد سعر عودة حكيمي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 17 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 مايو 2021:

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي إيجابية فحص فيروس كورونا الخاص بمتوسط الميدان توني كروس.

وأشار النادي في بيانه الرسمي أنّ اللاعب خالط مصابًا بالفيروس ولذلك تواجد في العزل الطبي منذ الجمعة الماضية.

ولن يشارك كروس في المباراة الحاسمة ضد فياريال في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

كشفت تقارير صحفية أنّ نادي ريال مدريد وضع أشرف حكيمي ضمن خياراته للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وسوف يوافق إنتر على رحيل اللاعب حال دفع ريال مدريد 50 مليون يورو أي أكثر بـ10 ملايين يورو عن قيمة بيعه.

ذكر نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي أنّ فريقه لا يزال الأفضل تسويقيًا في العالم رغم الأزمات التي يعيشها في الآونة الأخيرة.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الملكي مليار و276 مليون يورو يليه برشلونة بواقع مليار و266 مليون يورو.

أوضحت صحيفة "توتو ميركاتو" أنّ إنتر قد يضطر للتخلي عن لاوتارو مارتينيز لحل الأزمة المالية التي يعيشها الفريق.

وكان ريال مدريد قد عرض التعاقد مع اللاعب مقابل 90 مليون يورو على أن يتم دفع 60 مليون يورو والباقي متغيرات إضافية.

ويطلب لاوتارو الحصول على راتب 9 ملايين يورو سنويًا للتمديد مع النيراتزوري.

نفى أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، وجود خطة للتعاقد مع مدافع في الفترة المقبلة في ظل شائعات الاهتمام بضم فاران.

وقال في تصريحات صحفية إنّ تمديد عقد إيريك بايلي بمثابة التعاقد مع مدافع جديد.