أخبار دوري روشن اليوم | قرعة آسيوية "قوية" تنتظر التعاون .. وخليل الزياني يحلم بـ"طيلة العمر" من أجل كأس العالم

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024..

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قرعة نارية تنتظر التعاون في أبطال آسيا 2

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن نتائج قرعة الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال آسيا 2، وهي بطولة المستوى الثاني في القارة الصفراء، والتي تشهد مشاركة نادي التعاون، وتأهله إلى دور الـ16.

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وأسفرت القرعة الآسيوية عن مواجهة بين التعاون والوكرة القطري، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، فيما تقام مباراة الذهاب خلال يومي 11 و13 فبراير، كما تقام العودة بين 18 و20 فبراير 2025.

ووفق القرعة، فإن التعاون حال فوزه على الوكرة، سيضرب موعدًا مع المتأهل من الخالدية البحريني ضد تراكتور الإيراني، فيما تشهد المنافسات الأخرى من دور الـ16، كلًا من الوحدات الأردني ضد شباب الأهلي الإماراتي، والحسين الأردني ضد الشارقة الإماراتي.

وكان التعاون قد حجز مقعده في دور الـ16، بعد تزعم صدارة المجموعة الثانية، برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، فيما تأهل الخالدية وصيفًا للمجموعة بـ12 نقطة.

الفتح يتفق مع مدربه الجديد

يستعد نادي الفتح، نحو الإعلان رسميًا عن التعاقد مع المدرب البرتغالي مانويل جوميز، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعدما أنهى علاقته بالمدرب السويدي ينس جوستافسون، بسبب سوء النتائج.

وقال جوميز، عبر صحيفة "الرياضية"، إنه توصل لاتفاق مع إدارة الفتح، مؤكدًا نهاية علاقته مع نادي الزمالك المصري بشكل رسمي، وحماسه لخوض التجربة مع النادي السعودي في دوري روشن.

وذكر جوميز بأنه قرر الرحيل عن الزمالك، لأنه يشعر أن الظروف لا تساعد على مواصلة جلب الجوائز، فيما ينتظر الإعلان عن الصفقة رسميًا، خلال 48 ساعة.

ويحتل الفتح، المركز الثامن عشر، والأخير، في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 6 نقاط من 13 مباراة.

أسطورة الاتفاق: أطلب من الله أن يطيل في عمري حتى كأس العالم 2034

أعرب خليل الزياني، أسطورة نادي الاتفاق، لاعبًا ومدربًا، عن أمنيته، بأن يعيش حتى يشهد إقامة منافسات بطولة كأس العالم 2034، في السعودية.

وقال الزياني، عبر برنامج "المنتصف"، "حدث عظيم في بلد عظيم، وأقول إن الاستضافة ليست غريبة أو معجزة، فالسعودية تملك إمكانيات تؤهلها لاستضافة ما هو أكبر من ذلك الحدث، من وجود الملاعب والبنية التحتية والفنادق والأماكن الترفيهية، إضافة إلى الجماهير السعودية المتعطشة لمتابعة الحدث العالمي، ونحن نشاهد في الدوري، الملاعب ممتلئة على المستوى المحلي، فما بالك بالعالمي؟".

وأضاف "أوجه التهانئ إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على الجهود المبذولة ورقي المحفل السعودي، كأس العالم عندنا شيء مفرح ونتمناه، والجماهير تنتظره".

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أثارت رابطة دوري المحترفين السعودي الجدل بين جمهور النادي الأهلي، بسبب ملعب الجوهرة المشعة، قبل مباراة الفريق ضد الفتح.

أصبح نايف هزازي، نجم النصر والاتحاد الأسبق، على موعد مع التتويج ببطولة مع فريقه الوادي، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة السعودي، على الرغم من مشاركته في مباراة واحدة فقط، منذ انضمامه إلى الفريق.

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إلتون خوسيه: كأس العالم في السعودية ستكون الأفضل

أعرب البرازيلي إلتون خوسيه، نجم الفتح السابق، عن ثقته بأن السعودية ستكون قادرة على تنظيم أفضل وأكبر بطولة كأس عالم على الإطلاق، وذلك بعد فوز المملكة بحق استضافة نسخة مونديال 2034.

وقال خوسيه، عبر منصة (إنستجرام) بأنه عاش في السعودية 10 سنوات، مضيفًا "أعتقد أنهم عندما يصممون على فعل شيء، فإنه سيفعلونه بأفضل طريقة ممكنة".

واستهل إلتون خوسيه مشواره في السعودية، من بوابة النصر بين عامي 2007 و2009، فيما شارك في الفترة الذهبية للفتح، حيث توج معه بثنائية دوري المحترفين السعودي وكأس السوبر عام 2013.