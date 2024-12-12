بسبب ملعب الجوهرة المشعة .. رابطة "روشن" تثير الجدل بين جمهور الأهلي بسبب ملعب لقاء الفتح!

تصرف مفاجئ من رابطة الدوري بشان لقاء الأهلي والفتح

أثارت رابطة دوري المحترفين السعودي الجدل بين جمهور النادي الأهلي، بسبب ملعب الجوهرة المشعة، قبل مباراة الفريق ضد الفتح.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ويستضيف الأهلي نظيره الفتح بالجولة 19 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حيث كان مقررًا له على ملعب الجوهرة المشعة كما تم الإعلان عنه من قبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولكن .. شهدت الساعات الماضية قيام رابطة دوري المحترفين، بإزالة اسم ملعب الجوهرة المشعة على الموقع الرسمي لها، من مباراة الأهلي ضد الفتح.

GOAL

وتستكمل مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا خلال أيام 3 و 4 فبراير 2025 و11و12 من نفس الشهر، إذ سيختتم الراقي مباريات مرحلة الدوري بدوري الأبطال بمواجهتي السد يوم الإثنين 3 فبراير في قطر، ثم الغرافة يوم 17 فبراير في جدة.

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24

ولم يتم الكشف عن السبب الحقيقي وراء إزالة اسم الجوهرة المشعة من مباراة الأهلي ضد الفتح، حيث اكتفت الرابطة بكتابة "يُحدد لاحقًا" في المكان المخصص لملعب المواجهة.