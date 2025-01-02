أخبار دوري روشن اليوم | أسباب فسخ عقد باتشيكو .. وجيرارد يطلب ثنائي الهلال والنصر في الشتوية

نُقدم لكم أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 2 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار دوري روشن السعودي اليوم 2 يناير 2025..

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أثار البرتغالي ألفارو باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العروبة، أزمة جديدة في دوري روشن، بقراره المفاجئ بفسخ عقده مع النادي، بسبب أزمة رواتبه المتأخرة.

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شرط الخلود لخوض "تجريبية" أمام النصر

وفقت إدارة نادي الخلود، على طلب النصر بشأن إقامة مباراة تجريبية بين فريقي الكرة، في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات دوري روشن السعودي بعد فترة توقف كأس الخليج.

وذكرت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة الخلود اشترطت تكفل النصر بتكاليف السفر والسكن، من أجل الموافقة على تجريبية النصر، علمًا بأن النادي العاصمي طلب التجريبية من ناديي الخلود والدرعية، بعد اعتذار نادي الدرعية عن المواجهة.

ويترقب النصر موافقة أحد ناديي الخلود والعروبة على خوض المباراة، خلال السبت أو الأحد، فيما يستعد فارس نجد لعودة دوري روشن، بملاقاة الأخدود، على ملعب الأول بارك، الخميس المُقبل، ضمن الجولة 14 من المسابقة.

رد عبد الملك الجابر، النجم السعودي المحترف في صفوف نادي زيلييزنيكار البوسني، على الأخبار المتداولة حول انتقاله إلى نادي النصر بنهاية الموسم الحالي.

دخل محمد كنو لاعب وسط الهلال، ومختار علي لاعب النصر، الفترة الحرة في عقديهما مع فريقيهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليصبحا هدفًا لأحد أندية دوري روشن السعودي.

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن رسالة مفاجئة بشأن قيام أحد مدربي دوري روشن السعودي، بفسخ عقده مع ناديه بسبب أزمة الرواتب المتأخرة.

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، حول رغبة نادي النصر في التعاقد مع زكريا هوساوي الظهير الأيسر لنادي الرائد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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كعادته لا يخرج كريستيانو رونالدو من أجل الحديث كثيرًا لوسائل الإعلام، ولكن عندما يتحدث، دائمًا ما تكون كلماته قوية ولها صدى واسع لدى الجميع.