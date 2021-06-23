أخبار برشلونة: حقيقة تجديد ميسي ونجدة اقتصادية ببيع نجمين!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021:

خاص | برشلونة لم يصل لاتفاق بعد لتجديد عقد ميسي

علم "جول" أنّ برشلونة لم يتوصل لاتفاق بعد بشأن تجديد عقد ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني والذي ينتهي بعد 8 أيام فقط.

وحتى هذه اللحظة، يستطيع "جول" أنّ يؤكد وجود عرض مبدئي من الإدارة للتمديد والذي يتم دراسته حاليًا لكن لم يتم تقديم عرض نهائي للاعب.

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إنتر يتحرك للتعاقد مع جوردي ألبا

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نادي إنتر الإيطالي يرغب في الحصول على خدمات جوردي ألبا، لتدعيم الجانب الدفاعي الأيسر في تشكيلته.

وأشارت الصحيفة المقربة من أروقة نادي برشلونة، إلى أن إنتر تواصل بالفعل مع إدارة النادي الكتالوني من أجل معرفة رأيها في الصفقة وإمكانية إتمامها.

تفاصيل جديدة غير معلنة في عقد ديباي مع برشلونة

ذكرت قناة إسبورت 3 الكتالونية أن عقد ديباي مع برشلونة مدته موسمين مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

واتفق اللاعب أو محاموه مع النادي على كافة الشروط في وقت سابق قبل إعلان التعاقد مع ديباي الذي لم يقدم بعد في ملعب كامب نو نظرًا لوجوده مع منتخب بلاده حاليًا في بطولة يورو 2020.

ريال مدريد ينافس برشلونة على نجم بايرن ميونخ

وفقًا لصحفي تابع للقناة الألمانية "sport 1"، فإن نادي برشلونة وريال مدريد وعدد قليل من الأندية الإنجليزية قد تواصلوا مع ليون جوريتسكا.

أكد الصحفي أن اللاعب مازال يريد تجديد عقده مع بايرن ميونخ لكن يرفض الراتب المعروض عليه.

عروض كثيرة لبرشلونة من أجل برايثوايت

صحيفة "سبورت" الكتالونية أشارت إلى وجود اهتمام من قبل 4 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد مع مارتن برايثوايت.

هذه الأندية هي بيرنلي وبرايتون وووست هام والصاعد حديثًا نوريتش سيتي، مع وجود اهتمام من قبل فريق روسي آخر باللاعب الذي يقدر ثمنه بـ9 ملايين يورو.