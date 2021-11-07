أخبار برشلونة: الإعلان عن إصابة فاتي.. ومهاجم جديد على رادار "البلوجرانا"

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021:

أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا للإعلان عن طبيعة إصابة أنسو فاتي نجم الفريق، والتي تعرض لها في مواجهة سيلتا فيجو في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وجاء في بيان برشلونة: "الاختبارات التي أجريت مساء السبت على اللاعب أنسو فاتي قد كشفت أنه أصيب في عضلة الفخذ ذات الرأسين اليسرى، ولن يكون متاحًا للاختيار حتى يتعافى".

ولم يكشف برشلونة في بيانه أي تفاصيل أخرى عن مدة غياب أنسو فاتي عن الفريق، لكن المؤكد أنه سيحصل على فرصة جيدة للتعافي خلال فترة التوقف الدولي.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد وجود صفقة تبادلية محتملة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة.

الصحيفة تشير إلى أن مانشستر سيتي يرغب في الحصول على خدمات فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة، مقابل السماح برحيل رحيم ستيرلينج إلى "كامب نو".

ولم تكشف الصحيفة الإسبانية عما إذا كانت الصفقة ستتضمن دفع مانشستر سيتي المال إلى جانب ستيرلينج، أم ستكون صفقة مبادلة جافة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن برشلونة تواصل مع المهاجم سيدريك باكامبو لاعب فياريال السابق دخل خطط برشلونة لتعويض غياب الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

باكامبو، الذي يلعب مع بكين جوان الصيني، انضم إلى الفريق في 2018، ويقدم أداء مميزًا للغاية مع الفريق.

ومع اقتراب عقده من نهايته في يناير المقبل، فإن برشلونة يأمل أن يحصل على توقيع باكامبو في صفقة انتقال حر.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن نيوكاسل الإنجليزي يجهز عرضًا للتعاقد مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

الصحيفة الإسبانية تؤكد أن نيوكاسل مستعد لتقديم عرض بقيمة 55 مليون يورو لإقناع برشلونة بالتخلي عن حارسه الأساسي.