أخبار برشلونة: اتفاق على ضم ستيرلينج.. ونجم لايبزيج في خطط يناير

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 4 أكتوبر 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021:

صحيفة "le 10 sport" الفرنسية كشفت أن برشلونة توصل لاتفاق مع مانشستر سيتي على التعاقد مع رحيم ستيرلينج في صفقة إعارة مع خيار شراء مقابل 70 مليون يورو.

الصحفية الفرنسية أكدت أن الاتفاق بين الناديين تم في الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تكتمل في نهاية المطاف.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة يخطط للتحرك مع داني أولمو نجم وسط لايبزيج الألماني في سوق الانتقالات الشتوية في يناير القادم.

داني أولمو هو أحد خريجي أكاديمية "لا ماسيا"، ويسعى برشلونة إلى الاستفادة من خدماته بعد انفجار موهبته بشكل واضح في الآونة الأخيرة.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية أكدت أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطط لاستغلال أزمة برشلونة الاقتصادية من أجل الانقضاض على أحد نجومه.

يونايتد يرغب في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يجدد تعاقده حتى الآن مع النادي الكتالوني.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن مفاوضات تجديد سيرجي روبيرتو مع برشلونة قد توقفت في الوقت الحالي.

الصحيفة أكدت أن وكيل أعمال سيرجي روبيرتو كشف توقف المفاوضات في الوقت الحالي، وكشف أنها قد تعود للانطلاق في أي وقت.

عقد سيرجي روبيرتو مع برشلونة ينتهي في صيف 2022، ويحق له ابتداء من يناير المقبل الاتفاق مع أي نادٍ آخر في حال لم يمدد تعاقده مع "البلوجرانا".