أخبار الهلال اليوم | توقع صادم لمستقبل ميتروفيتش .. وكانسيلو يحرج زميله في التدريبات

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 سبتمبر 2024.
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"يستطيع المنافسة على دوري أبطال أوروبا" .. نجم الاتحاد السابق يتغنى بالهلال!
يرى حمد المنتشري نجم الاتحاد السابق، أن الفريق الحالي لنادي الهلال، يستطيع المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، لو شارك في تلك البطولة.
"أتمنى فوز فينيسيوس وصدمت لغياب كريستيانو رونالدو" .. نجم مصر السابق يعلق على ترشيحات البالون دور!
وجه محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، انتقادات حول قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور 2024)، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول سنويًا لأفضل لاعب في العالم.
"لا أنسى تعادل البحرين والصدارة لم تمنع رحيلي عن الهلال" .. بيسيرو يكشف فرص عودته إلى دوري روشن!
استعاد البرتغالي خوسيه بيسيرو، المدير الفني الأسبق للهلال ومنتخب السعودية، ذكريات تجربته التدريبية في ملاعب المملكة، كاشفًا عن مفاجأة حول وجود فرص لعودته من بوابة دوري روشن للمحترفين.
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"سيكون الأفضل في إيطاليا" .. توقع مفاجئ من أسطورة الهلال بشأن مستقبل سعود عبدالحميد مع روما
يرى محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال، أن سعود عبد الحميد سينجح مع فريقه الجديد روما الإيطالي، وأنه سيصبح الأفضل بالدوري الإيطالي خلال السنوات القادمة.
رغم انتهاء الميركاتو الصيفي .. الهلال يبحث عن صفقة أجنبية جديدة!
يبدو أن الهلال لم يُنهِ حتى الآن ملف صفقاته الجديدة، على الرغم من غلق باب الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي، حيث يبحث عن صفقة أجنبية لإضافتها إلى قائمته.
فيديو | لقطة تخطف الأنظار .. جواو كانسيلو يُحرج خالد الغنام في تدريبات الهلال!
خطف النجم البرتغالي جواو كانسيلو الأنظار، خلال مشاركته في تدريبات الهلال الجماعية، التي أقيمت اليوم الأربعاء، تحت إشراف مدربه جورج جيسوس، في لقطة جمعته مع زميله في الفريق خالد الغنام.
ثلاثي ريال مدريد "الخطير" ومحمد صلاح ودي بروينه .. أحلام كبار "روشن" التي تبخرت في ميركاتو صيف 2024!
قبل انطلاق ميركاتو الصيف 2024 في دوري روشن، وضع الرباعي الكبار في دوري روشن "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي" خططًا كبيرة، جعلت الجماهير تحلم بوجود أكبر الأسماء في العالم في أنديتها.
بعد انضمام ماركوس ليوناردو للهلال .. توقع مثير بشأن مستقبل أليكساندر ميتروفيتش!
وصل النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو إلى الرياض، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ من أجل الانتظام في تدريبات فريقه الجديد الهلال، مما فتح باب التوقعات أمام مصير الصربي أليكساندر ميتروفيتش، هداف الزعيم.