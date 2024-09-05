أخبار الهلال اليوم | توقع صادم لمستقبل ميتروفيتش .. وكانسيلو يحرج زميله في التدريبات

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 سبتمبر 2024.

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يرى حمد المنتشري نجم الاتحاد السابق، أن الفريق الحالي لنادي الهلال، يستطيع المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، لو شارك في تلك البطولة.

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وجه محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، انتقادات حول قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية (بالون دور 2024)، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول سنويًا لأفضل لاعب في العالم.

استعاد البرتغالي خوسيه بيسيرو، المدير الفني الأسبق للهلال ومنتخب السعودية، ذكريات تجربته التدريبية في ملاعب المملكة، كاشفًا عن مفاجأة حول وجود فرص لعودته من بوابة دوري روشن للمحترفين.

يرى محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال، أن سعود عبد الحميد سينجح مع فريقه الجديد روما الإيطالي، وأنه سيصبح الأفضل بالدوري الإيطالي خلال السنوات القادمة.

يبدو أن الهلال لم يُنهِ حتى الآن ملف صفقاته الجديدة، على الرغم من غلق باب الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي، حيث يبحث عن صفقة أجنبية لإضافتها إلى قائمته.

خطف النجم البرتغالي جواو كانسيلو الأنظار، خلال مشاركته في تدريبات الهلال الجماعية، التي أقيمت اليوم الأربعاء، تحت إشراف مدربه جورج جيسوس، في لقطة جمعته مع زميله في الفريق خالد الغنام.

قبل انطلاق ميركاتو الصيف 2024 في دوري روشن، وضع الرباعي الكبار في دوري روشن "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي" خططًا كبيرة، جعلت الجماهير تحلم بوجود أكبر الأسماء في العالم في أنديتها.

وصل النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو إلى الرياض، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ من أجل الانتظام في تدريبات فريقه الجديد الهلال، مما فتح باب التوقعات أمام مصير الصربي أليكساندر ميتروفيتش، هداف الزعيم.