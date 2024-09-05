"يستطيع المنافسة على دوري أبطال أوروبا" .. نجم الاتحاد السابق يتغنى بالهلال!

تعليق مثير من نجم الاتحاد السابق!

يرى حمد المنتشري نجم الاتحاد السابق، أن الفريق الحالي لنادي الهلال، يستطيع المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، لو شارك في تلك البطولة.

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وقال المنتشري خلال برنامج "دورينا غير": "الأسماء الموجودة حاليًا في نادي الهلال، تستطيع أن تقوده إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا النخبة بكل سهولة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف نجم الاتحاد السابق: "العناصر التي يمتلكها الهلال تجعله يُنافس في دوري أبطال أوروبا دون أي صعوبة".

وبعد سؤاله حول أنه سيحقق جميع البطولات المحلية هذا الموسم، رد المنتشري قائلًا: "كرة القدم بها كل شيء، ولكن الفريق الأجهز في السعودية حاليًا هو الهلال".

ومن المقرر أن يبدأ الهلال مشواره في دوري أبطال آسيا النخبة، بمواجهة الريان القطري في قطر، مساء يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري.