أخبار الهلال اليوم | رد فعل نجوم الزعيم على هدف نيمار .. وجيسوس يتمنى تدريب هذا الفريق!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 25 يناير 2025
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"لا تبكي يا صديقي" .. نيمار يسخر من علي البليهي بعد وصفه بـ"الغشاش" في تدريبات الهلال
لم يفوت النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، الفرصة للرد على اتهام ساخر من زميله في الفريق علي البليهي، بشأن "الغش في تسجيل الأهداف".
"احفظوا التغريدة" .. المريسل يثير الجدل عن رحيل مرتقب لأحد مدربي الدوري السعودي
أثار الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، حالة من الجدل بسبب حديثه عن رحيل مرتقب لأحد المدربين الكبار في دوري روشن السعودي.
فيديو | هل تخشى الهلال؟ مدرب القادسية: لا أخاف إلا من زوجتي!
يقدم القادسية مستوى رائعًا هذا الموسم في دوري روشن السعودي 2024-2025 ولا يزال يثير إعجاب المتابعين، بما يقدمه الفريق المحتل للمركز الثالث حاليًا في جدول الترتيب خلف الهلال والاتحاد.
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رد عملي وحاسم من إدارة الهلال على "استفسار" الأهلي بشأن بيع محمد كنو
تستعد إدارة نادي الهلال، لإغلاق ملف لاعب الفريق محمد كنو، من خلال الوصول إلى صيغة اتفاق لتحديد مستقبله، في ظل الأنباء التي ربطت اسمه بالرحيل عن قلعة الزعيم.
"الهلال سيكون حديث العالم وقد أرحل بعد شهر" .. جورج جيسوس يعلن رغبته في تدريب هذا الفريق!
تحدث جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن "مستقبله" مع عالم التدريب، خلال الفترة القادمة.
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2025
تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2025 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟
مشكلة صحية يعاني منها نجم الهلال .. "سخرية نيفيش" تكشف عن أزمة علي البليهي!
قدم البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لقطة كوميدية، خلال تجمع اللاعبين في صالة الرياضة، على هامش التدريبات، في إطار الاستعداد لملاقاة القادسية.
فيديو | رد قاطع على المشككين .. هكذا تعامل نجوم الهلال مع "هدف" نيمار في التدريبات!
"اللاعب غير مرغوب فيه من نجوم الهلال!".. جملة روجها البعض عن نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ بالتزامن مع اقتراب رحيله.
بعد نجم الهلال .. الأهلي يطلب التعاقد مع لاعب النصر "الدولي" في الشتوية
يبدو أن مسؤولي النادي الأهلي قرروا التحرك في كل الاتجهات؛ في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية "يناير 2025".
"وعد جيسوس" يحسم موقف علي البليهي تجاه عروض الأهلي ونيوم
أصبح علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قريبًا من تجديد عقده مع الزعيم، لمدة موسمين مُقبلين، في ظل وجود رغبة من قِبل ناديي الأهلي ونيوم، للتعاقد معه، مستغلين دخوله الفترة الحرة مع الزعيم.
"الأهلي محطة وطمع أوروبي في نجوم الهلال والنصر" .. عودة كريم بنزيما ومحترفي روشن إلى القارة العجوز بين الحقيقة والتمني
"تحقيق النجاح صعب والمحافظة عليه أمر أصعب بكثير!"؛ فالمملكة العربية السعودية التي تمكنت من جذب أنظار العالم أجمع، إلى مسابقتها الكروية المحلية "دوري روشن للمحترفين"، تواجه تحديًا كبيرًا للغاية الآن.