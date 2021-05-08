"الهلال الأكثر تضررًا من التحكيم، والنصر الأكثر استفادة"

صاحب التصريح يعترف بأن الأخطاء جزء من كرة القدم

قال الإعلامي عبد العزيز الزلال أن الهلال هو الأكثر تضررًا من التحكيم في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب و5 عن الاتحاد قبل 4 جولات من نهاية الموسم.

وقد أثارت قرارات حكم مباراة الهلال والشباب مساء أمس الجدل في السوشيال ميديا خاصة طرده نجم الليوث "إيفر بانيجا" قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، لكن كل خبرات التحكيم أجمعوا على صحة قراره وأنه أدار اللقاء بشكل رائع.

الزلال أدلى بتصريحات لقناة 24 الرياضية أوضح خلالها أن الهلال هو الأكثر تضررًا من أخطاء التحكيم هذا الموسم في الدوري السعودي، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أن الفريق لم يتأثر بتلك الأخطاء.

وأضاف "الهلال هو الأكثر تضررًا من التحكيم هذا الموسم، أرى أن العديد من ركلات الجزاء مثلًا لم تُحسب له، لكن هذا لا يعني أن تلك الأخطاء أثرت على مسيرته، وهي في النهاية جزء من اللعبة وعلينا أن نؤمن بأن الحكام بشر والأخطاء واردة، إن دخلنا في فكرة المؤامرة لن نتقدم أبدًا".

تابع "أكثر فريق استفاد من التحكيم هذا الموسم هو النصر، العديد من القرارات سواء ركلات جزاء أو غيرها كانت لصالحه هذا الموسم، كما أن الحكام لم يتحلوا بالحزم تجاه بعض تصرفات لاعبيه، هذا الرأي من خلال متابعة كل مباريات الهلال والنصر هذا الموسم، الحكام خدموا النصر في أكثر من مباراة وساهموا في أن تكون النتيجة لصالحه، لكن هذا لا يعني أنهم تعمدوا ذلك".

وأتم الزلال بالإشارة إلى أن العديد من العوامل ساعدت الحكام المحليين على تقديم موسم ممتاز هذا الموسم، أبرزها غياب الجماهير وما تمثله من ضغوطات ووجود تقنية الفيديو، لكن ورغم ذلك جاء أداء الحكام أقل من المتوقع.