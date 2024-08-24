أخبار الهلال اليوم | أسرار جديدة في صفقة سعود عبدالحميد وصدمة غير متوقعة من نيمار!

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت الموافق الرابع والعشرين من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.
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ليس مانشيني فقط .. مسؤول فرنسي يحمل كلمة سر انتقال سعود عبد الحميد إلى روما
باتت صفقة انتقال سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما الإيطالي، في مراحلها الأخيرة للإتمام، لينكشف معها أسرار جديدة من كواليس المفاوضات.
"كوبري روما" يفجر سخرية وليد الفراج بشأن رحيل سعود عبد الحميد عن الهلال!
فرضت صفقة انتقال سعود عبد الحميد من الهلال إلى روما الإيطالي، نفسها على ساحة النقاش في الوسط الرياضي السعودي، باعتبارها تجربة احتراف مهمة للاعب سعودي في أحد أعرق الدوريات الأوروبية الكبرى.
"بشرط يضمن مشاركته في أوروبا" .. الهلال يرسل رده النهائي إلى روما في صفقة سعود عبدالحميد
أصدر نادي الهلال قرارًا نهائيًا بشأن انتقال الظهير الأيمن سعود عبد الحميد، إلى صفوف فريق الكرة بنادي روما الإيطالي، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد جدل دائر خلال الفترة الماضية، بشأن رحيل سعود أو بقائه داخل أرجاء الزعيم.
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"أنهى اللعبة بفوزه على ميسي ورونالدو وحقيقة رحيل نيمار عن الهلال" .. ميشايل يقلد جيسوس في مؤتمر فلامنجو!
أثار ميشايل أوليفيرا، جناح الهلال السابق، لقطة طريفة خلال المؤتمر الصحفي التقديمي له بعد العودة رسميًا إلى صفوف فلامنجو البرازيلي، بالحديث عن المدرب البرتغالي جورج جيسوس، كما تباهى بالفوز الذي حققه على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بقميص الهلال.
"كفى عبثًا في النادي" .. جماهير الهلال تنتفض بعد صدمة نيمار غير المتوقعة!
انتفضت جماهير نادي الهلال السعودي، عبر وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة؛ بعد صدمة الساحر البرازيلي نيمار دا سلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، غير المتوقعة.
"يقدم وصفات للطبخ" .. صورة ساخرة من مسؤول الهلال بعد أزمة استقالة المهيدب!
لا تزال أزمة نادي النصر تلقى بظلالها على كافة الأوساط الرياضية، بعد تقدم إبراهيم المهيدب باستقالته من رئاسة الشركة غير الربحية، بداعي عدم منحه الصلاحيات كاملة لإدارة النادي.
إشارة إلى حسم الصفقة .. مدرب بورتو يمهّد لرحيل كونسيساو إلى يوفنتوس!
أصبح الجناح البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو، لاعب فريق الكرة بنادي بورتو، على أبواب مغادرة ناديه، في ظل اقترابه من الانتقال إلى الدوري الإيطالي، خلال فترة الميركاتو الصيفي.
ما صفقات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟
يطمح الهلال في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الهلال في الموسم الجاري بعد انتهاء موسم تاريخي قدم فيه الزعيم أداء استثنائيًا.