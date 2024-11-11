أخبار النصر اليوم | لابورت يكشف طريقة التواصل مع سيماكان .. وتحذير الجماهير من انتظار رحيل جويدو!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
إيمريك لابورت: علاقتي جيدة للغاية بمدافع النصر
تحدث الدولي الإسباني إيمريك لابورت، مدافع النصر، بشأن علاقته بزميله الفرنسي محمد سيماكان، واصفًا إياها بأنها "جيدة للغاية" داخل وخارج الملعب.
وقال لابورت، عبر المركز الإعلامي بنادي النصر، "نستمتع كثيرًا، ونتحدث كثيرًا، نتحدث بالفرنسية، لذلك نفهم بعضنا البعض بشكل كامل، وأنا سعيدًا جدًا باللعب معه".
"هذا ما يميز بطولات الهلال" .. رئيس التوثيق السابق يرد بالأدلة على عدم احتساب دوريات النصر والأهلي!
كشف تركي الخليوي، رئيس لجنة توثيق البطولات السابق، عن حقيقة وجود اللجنة لخدمة نادي الهلال، كما رد على شكاوى النصر والأهلي بعدم احتساب بطولاتهم في الدوري السعودي.
المباراة التالية
"الأمر يخص الأندية وهناك شرط واضح!" .. رابطة الدوري السعودي تتبرأ من "ذنب" ارتفاع أسعار تذاكر المباريات
برأ عمر بترجي، مدير الاتصال برابطة دوري المحترفين السعودي، الرابطة من اتهام الجمهور لها بالوقوف خلف ارتفاع أسعار تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، خاصة تلك الخاصة بالهلال والنصر.
النصر يحسم موقف إيمريك لابورت من مواجهة القادسية في دوري روشن السعودي
حسم النصر موقف مدافعه إيمريك لابورت من مواجهة القادسية القادمة في دوري روشن السعودي، ذلك بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام الرياض لتعرضه لوعكة صحية.
90 دقيقة .. زيلجيزنيكار يستخدم سلاحًا جديدًا في مفاوضاته مع النصر حول عبد الملك الجابر!
يبدو أن نادي زيلجيزنيكار البوسني، قرر الاعتماد على المحترف السعودي عبد الملك الجابر، حتى الرمق الأخير، في ظل العروض المقدمة إلى اللاعب، والذي كان على أعتاب الانتقال إلى دوري روشن، خلال الأيام الماضية، قبل عودته إلى البوسنة.
لا تفرحوا كثيرًا! .. رسالة تحذير لجماهير النصر بشأن خطة إبعاد جويدو عن الرئاسة التنفيذية
أرجح الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، بأن الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي بنادي النصر، لن يقبل بفكرة استبداله بماجد الجمعان، وفق التغييرات الإدارية المنتظرة التي تنتوي إدارة النادي الجديد، برئاسة عبد الله الماجد إجراءها، خلال الفترة المُقبلة.