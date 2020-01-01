أخبار النصر اليوم | العالمي يؤمن نفسه بأربعة محامين وحقيقة الـ400 مليون ريال

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 11 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 11 أكتوبر 2020 ...

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هل تبرع ذهبي النصر بـ400 مليون ريال للنادي دفعة واحدة؟

أوضح عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، حقيقة دعمه للنادي بمبلغ 400 مليون ريال سعودي دفعة واحدة، أمس السبت. ( طالع التفاصيل )

النصر يكثف من تحركاته ضد قرار الاتحاد الآسيوي

يبحث مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، خلال الفترة الحالية، الطريقة الأمثل لقبول استئنافها ضد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خاص بمباراة برسبوليس الإيراني. ( طالع التفاصيل )

11 لاعبًا على قائمة انتظار المصير

أوضحت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن 11 لاعبًا من النصر تلقوا عروضًا من عدة أندية خلال الثلاثة أيام الماضية، ينتظر أن يبت بها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعًا مع اللاعبين على مدار اليومين المقبلين، ليتم تسويقهم بالطريقة الأنسب.

وجاءت عروض لاعبي العالمي كالتالي: فهد الجميعة من القادسية والفيصلي وأبها، عبد الكريم المزيعل من الطائي والساحل والجبلين والخليج، نايف الماس من ضمك والباطن، عبد الله العويشير من الوحدة، سامي النجعي من ضمك، علي يحي من الباطن، منصور الشمري وخالد الغوينم من الجبلين، سعود زيدان من أبها، متعب الحماد من الثقبة، وخالد الشويع من الطائي.