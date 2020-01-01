هل تبرع ذهبي النصر بـ400 مليون ريال للنادي دفعة واحدة؟

بغلف دائم التبرع للعالمي

أوضح عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، حقيقة دعمه للنادي بمبلغ 400 مليون ريال سعودي دفعة واحدة، أمس السبت.

ذهبي العالمي دائم التبرع للنادي بمبالغ مالية بين الحين والآخر، على مدار السنوات الأخيرة مع اختلاف مجالس الإدارات.

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وفي مساء الأمس، كتب بغلف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يسعدني ويشرفني .. ان أعلن عن دعم العالمي .. بمبلغ 4000000 أربعة مليون ريال . وسوف يتم التحويل لحساب النادي كالعادة. نصر وكيان واحد جيمع العاشقين المخلصين الاوفياء".

لكن زعمت بعض التقارير أن المبلغ الذي تبرع به وصل إلى 400 مليون ريال، وهو ما نفاه بغلف عبر برنامج "كورة روتانا".

ونقل البرنامج رسالة عضو الشرف التي جاء فيها: "تبرعي بمبلع غ 400 مليون غير صحيح بالمرة، ودعمي للنصر بـ4 مليون هو امتداد لدعمي الشرفي خلال الفترة الماضية للنادي ومستمر به، من مطلق حبي للنصر، فكل الأندية تنعم بدعم كبير من الأندية ومن وزارة الرياضة، وكل المبالغ التي أقدمها لا تعني سداد رواتب متأخرة أو غيرها، إنما فقط التزام ومحبة للكيان النصراوي".

عضو شرف #النصر "عبدالعزيز بن أحمد بغلف" في تصريحات حصرية لبرنامج كورة:

- التبرع بمبلغ 400 مليون ريال غير صحيح

- دعم النصر بمبلغ 4 مليون امتداد للدعم الشرفي للنادي

- ما يُقدم من دعم للنادي ينطلق من المحبة لكيان النصر#كورة_روتانا pic.twitter.com/T8fZOcGcCm — برنامج كورة (@korarotana) October 10, 2020

يذكر أن العالمي يستعد لاستهلال مشواره في موسم 2020-2021 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الفتح في 18 من أكتوبر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".