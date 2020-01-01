تقارير .. الكشف عن تفاصيل عرض النصر لضم أوزيل

النصر يقدم عرضًا ضخمًا لضم اللاعب الألماني مسعود أوزيل.

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل العرض المقدم من نادي النصر السعودي، من أجل ضم الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب نادي آرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي النصر قدم عرضًا مغريًا لنادي أرسنال، من أجل الحصول على خدمات مسعود أوزيل، حيث يدرس النادي الإنجليزي الاستغناء عن خدمات نجمه.

وأشار الصحفي الموثوق سيزار لويس ميرلو، إلى أن النصر السعودي قدم عرضًا بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما قد يدفع آرسنال للموافقة على بيع مسعود أوزيل.

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الصحفي الذي يعمل لدى شبكة "TyC Sports" الأرجنتينية، أكد على أن نادي النصر السعودي يريد التوقيع مع مسعود أوزيل لمدة موسمين، ولكن اللاعب نيته هي عدم رغبته في الرحيل عن أوروبا خلال الوقت الحالي.

وكان مسعود أوزيل قد انضم لصفوف آرسنال الإنجليزي في صيف 2013، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، حيث يرتبط بعقد يمتد إلى يونيو 2021.

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نادي النصر يسعى لمواصلة تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين، حيث نجح في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ضم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي"، والكوري الجنوبي كيم جين سو.