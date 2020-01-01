أخبار النصر اليوم | مفاجآت فيتوريا للاعبين، ومهلة أخيرة لجلطة سراي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 30 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 ...

فيتوريا يطلب 4 وجبات غذائية ويُفاجئ اللاعبين بتدريبات تكتيكية

طلب روي فيتوريا المدير الفني للنصر من أخصائي التغذية في الفريق إعداد أربع وجبات يوميًا للاعبين بهدف توزيع السعرات الحرارية على طعامهم بالشكل الصحيح.

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وفاجأ المدرب البرتغالي لاعبيه في مران الأمس المسائي الذي تجاوز الـ90 دقيقة بأداء تدريبات تكتيكية مكثفة وكثيرة رغم ابتعادهم عن لعب الكرة لما يزيد عن الـ103 أيام، موضحًا لهم أن التدرب بالكرة يُساهم جيدًا في زيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

ويُشار إلى أن الفريق يؤدي تدريباته يوميًا على فترتين صباحية ومسائية.

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النصر يُمهل جلطة سراي 7 أيام للرد على عرض مايكون

كشفت صحيفة الوطن السعودية عن غضب إدارة النصر الكبير من نظيرتها في جلطة سراي التركي بسبب عدم وصول ردها على طلب تمديد إعارة مايكون بيريرا حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة النصراوية منحت النادي التركي سبعة أيام للرد على طلب تمديد العقد وإلا سيتم البحث عن بدائل أخرى وغلق ملف المدافع البرازيلي تمامًا، سواء تمديد الإعارة أو حتى تجديدها لموسم قادم أو شراء عقد اللاعب.

عبد العزيز بغلف يُلمح لخطة النصر في سوق الانتقالات القادم

ألمح عبد العزيز بغلف عضو شرف نادي النصر لخطة الإدارة لدعم الصفوف في سوق الانتقالات الصيفي القادم، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر يسأل خلالها عن الصفقات المجانية.

سؤال لمن لديه العلم..

لو رغب نادي ما ..التفاوض مع عدد من اللاعبين لانتقالهم ألية بعد دخولهم الفترة الحره .

وبشكل نظامي وقانوني.

من أين يستطيع النادي الحصول على تواريخ دخول من العين عليه الفترة الحرة ؟؟؟؟؟ pic.twitter.com/mMy3LMKnYP — عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) June 29, 2020

النصر ومما يبدو يُخطط لاستقطاب أكثر من لاعب ممن تنتهي عقودهم قريبًا، وأبرزهم ربما عبد الفتاح عسيري نجم الأهلي.

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