تصرف جديد من إدارة النصر لتفادي غضب اللاعبين

إدارة العالمي قامت أمس بدفع راتبي مارس وأبريل في حسابات اللاعبين، تجنبًا لأي أزمات

أكدت تقارير صحفية حسم إدارة نادي النصر أزمة رواتب لاعبي الفريق، بعدما قامت بدفع المتأخرات على النادي للاعبين.

وبحسب "الاقتصادية" فأن إدارة العالمي قامت أمس بدفع راتبي مارس وأبريل في حسابات اللاعبين، تجنبًا لأي أزمات.

وتأتي هذه الخطوة بعدما كانت قد أودعت الأسبوع الماضي راتبي يناير وفبراير الماضيين، في حسابات اللاعبين والجهاز الفني.

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وترغب الإدارة في تجنب أي أزمة للاعبين خلال الفترة الحالية، حيث أثيرت مؤخرًا تقارير اكدت رغبة اللاعب البرازيلي جوليانو في الرحيل عن العالمي بسبب المستحقات المتأخرة.

في سياق منفصل، أبلغت إدارة نادي النصر، اللاعبين المغربي نور الدين أمرابط، ومختار علي "مواليد"، والمدلك الروماني بودجان، بالموعد الجديد لرحلتهم من باريس إلى الرياض، بعد أن أعيد جدولتها من أمس إلى اليوم.

وكان الثلاثي أمرابط، علي، وبودجان قد أجروا فحوصا طبية عن فيروس كورونا المستجد في الأيام الماضية، ضمن الشروط الاحترازية قبل الصعود إلى الطائرة، وينتظر أن تجرى لهم فحوص أخرى فور وصولهم الرياض، على أن يتم عزلهم إلى حين ظهور نتائجهم.

وأجرى النصر أمس تدريبين على فترتين، حيث خضع اللاعبون صباحا إلى تمارين تقوية العضلات في الصالة، فيما تم التركيز على تطبيقات تكتيكية بالكرة في الفترة المسائية، ومن ثم اختتمت بمناورة من وسط الملعب صحح من خلالها الأخطاء.