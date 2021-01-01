أخبار الزمالك اليوم | "لسنا بحاجة للاعبي الأهلي" وتطورات التفاوض مع فرجاني ساسي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 29 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 29 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

رئيس الزمالك: شكرًا للخطيب، قراره ساعدنا كثيرًا

أكد عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك أن قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعدم التعاقد مع أي لاعب من الأبيض ساعدهم على تجديد عقود لاعبيهم، مشددًا على قوة العلاقة بين الناديين حاليًا. ( طالع التفاصيل )

أسامة نبيه: لا نحتاج للاعبين من الأهلي

يرى أسامة نبيه؛ المدرب العام للزمالك، أن فريقه مكتمل وليس بحاجة إلى لاعبين من غريمه الأهلي، موضحًا ما يميز الأخير.

وقال نبيه، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "الأهلي يتفوق على الزمالك في الجماعية، دائمًا ما يضم الزمالك لاعبين أفضل من الناحية الفردية، ينقصنا الاستقرار المالي والإداري والفني، إذ أنه عندما حدث ذلك حققنا لقب الدوري أكثر من مرة".

وأضاف: "أرى أن الزمالك لا يحتاج لأي لاعب من الأهلي، لدينا لاعبين مميزين في كافة المراكز، فمثلما يمتلك الأهلي محمد الشناوي، الزمالك لديه أبو جبل وجنش".

تطورات التفاوض مع ساسي

أكد عماد عبد العزيز؛ رئيس نادي الزمالك، أن التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الفريق، أخطره برغبته في الاستمرار مع الفريق وتجديد عقده، لكن وكيله وضع شرطًا.

وقال عبد العزيز، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "اجتمعت مع وكيل ساسي في تونس، لكنه طلب الحصول على المستحقات المتأخرة أولًا، اللاعب يتمنى البقاء في الزمالك، ونتمنى أن تقترب وجهات النظر في الفترة المقبلة".

"اللاعبون لم يطلبوا مستحقاتهم"

أكد إبراهيم عبد الله؛ عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، أن لاعبي الفريق لم يطلبوا مستحقاتهم المالية المتأخرة، موضحًا مراعاتهم لما يمر به النادي من أزمة مالية.

وقال عبد الله، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "لم يطلب أي لاعب مستحقاته، نحاول توفير المستحقات خلال الفترة المقبلة، لكن هناك من حاول استغلال الأزمة وقدم عروضًا وهمية للاعبين، تلقينا 11 عرضًا من بينها 9 وهمية، بهدف تشتيت الفريق فقط".