رئيس الزمالك: شكرًا للخطيب، قراره ساعدنا كثيرًا

الرئيس تحدث كذلك عن التفاوت الكبير بين عقود لاعبي الأبيض

أكد عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك أن قرار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعدم التعاقد مع أي لاعب من الأبيض ساعدهم على تجديد عقود لاعبيهم، مشددًا على قوة العلاقة بين الناديين حاليًا.

كان الخطيب قد أكد أن ناديه لن يدخل في مفاوضات مع أي لاعب من الزمالك في الفترة الحالية للمساهمة في الحفاظ على استقرار الفريق بعد إيقاف مجلس إدارته السابق برئاسة مرتضى منصور وإحالته للتحقيق وتكليف لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه برئاسة عماد عبد العزيز.

رئيس الزمالك حل ضيفًا على قناة أون تايم سبورتس وتوجه بالشكر للخطيب على قراره، مضيفًا "العلاقة جيدة جدًا مع النادي الأهلي، وأشكر محمود الخطيب على قراره عدم الدخول في أي صفقات من نادي الزمالك، لقد ساعدنا ذلك كثيرًا بالتأكيد".

تابع "أتمنى أن نصل لليوم الذي يطلب به الأهلي التعاقد مع أحد لاعبي الزمالك والعكس، لو قمنا بذلك لمرة واحدة سنقضي على التعصب تمامًا".

وحول أزمة النادي المالية، أوضح عبد العزيز أنهم بحاجة إلى 500 مليون جنيه مصري لحل جميع أزمات النادي المالية ودفع كامل المستحقات والديون الخاصة بكل الألعاب والموظفين.

وتابع "هناك مستحقات متأخرة لفريق الكرة تقترب من 89 مليون جنيه، وقد سددنا 63 مليونًا في الفترة الماضية، فريق كرة القدم لديه مستحقات متأخرة بقيمة 15 مليون جنيه، فيما فريق كرة الطائرة له 9 ملايين وفريق كرة السلة 7 ملايين".

وأتم الرئيس مؤكدًا على ضرورة وضع سقف لعقود ورواتب اللاعبين، مشيرًا إلى وجود تفاوت كبير بين عقود اللاعبين في الزمالك، بقوله "هناك تفاوت كبير في الرواتب والعقود، لدينا لاعب أساسي يحصل على 800 ألف جنيه مصري، وآخر من العناصر المهمة يحصل على 1.8 مليون جنيه، يجب أن يكون هناك عدل بين اللاعبين لأن العدالة هي أساس النجاح، وهذا ما نحاول فعله حاليًا".

يُشار إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك نجحت في تجديد عقود محمود عبد الرحيم جنش ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما ومازالت تُحاول تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.