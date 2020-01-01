موعد مباراة الزمالك والمقاولون في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز الموسم الجديد 2020-21، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحلّ الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره المقاولون العرب يوم السبت 12 ديسمبر، وذلك في إطار الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز .

الزمالك يسعى لمصالحة الجماهير وعودة الثقة بعد موسم صفري للنادي، وبصفقات قليلة للفارس الأبيض، حيث لم يضيف إلا حمزة المثلوثي وعودة بعض المعارين.

وينتظر عشاق النادي الملكي العديد من اللاعبين والجهاز الفني الذي يقدم مستوى متذبذب في الآونة الأخيرة.

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بينما المقاولون بقيادة المتميز عماد النحاس، استطاع المقاولون أن ينهي الموسم الماضي في المربع الذهبي وبالمركز الرابع، ويسعى لتحسين مركزه هذا الموسم والمنافسة أكثر على اللقب.

وفي هذا التقرير سنتعرف سويًا على موعد مباراة الزمالك والمقاولون وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الزمالك والمقاولون؟

تقام مباراة الزمالك أمام المقاولون مساء السبت الموافق 12 ديسمبر 2020.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا، وبالطبع ستذاع مباراة الزمالك والمقاولون على شاشتها.

لكن يمكنك متابعة المباراة عن طريق الإنترنت من خلال خدمة البث المباشر التي يقدمها لك موقع جول، والتي تبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة المقاولون - الزمالك ملعب المقاولون السبت 12 ديسمبر 2020،

19:30 مصر، 20:30 السعودية ON TIME SPORT

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

بعد عودة بعض المعارين وبوجود حمزة المثلوثي ستتغير بالطبع الخطة التي سيعتمد عليها المدير الفني جايمي باتشيكو، ومن المتوقع أن يبدأ بالتكشيل الآتي: