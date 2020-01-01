أخبار الزمالك اليوم | تحذير باتشيكو للاعبين .. وتكثيف المفاوضات لضم دونجا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 15 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020.

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باتشيكو يصل القاهرة بعد انتهاء الإجازة

وصل البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها وقضاها في بلاده البرتغال.

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باتشيكو عاد إلى القاهرة رفقة مساعديه مساء أمس السبت، من أجل الاستعداد لمواجهة الأهلي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري.

باسم مرسي يتلقى عرضين ليس بينهما الزمالك

أكد خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، على أن باسم مرسي مهاجم الفريق، تلقى عرضين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليس بينهما الزمالك ناديه السابق.

وأشار مهدي خلال تصريحات إذاعية، إلى أن باسم مرسي تلقى عرضين الأول من فريق صاعد حديثًا للدوري، والآخر فريق تونسي، ويدرس مسؤولي الإنتاج الحربي العرضين لاختيار الأفضل بينهما.

باتشيكو يحذر لاعبي الزمالك من الوزن الزائد

حذر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، لاعبي فريقه من زيادة الوزن خلال الفترة الحالية، خاصة وأن الفريق غير مرتبط بأي مباريات حاليًا.

باتشيكو أكد على لاعبي الزمالك ضرورة الوزن لأنفسهم كل 48 ساعة، من أجل الاطمئنان على أوزانهم بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن من سيخالف تلك التعليمات سيتم معاقبته وتغريمه ماليًا.

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نبيل دونجا

كثف مسؤولو نادي الزمالك مفاوضاتهم مع نادي بيراميدز، من أجل ضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأخير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الثنائي إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، عقدا جلسة مع مسؤولي بيراميدز من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي، ولكن المدير الفني الجديد لبيراميدز سيكون له الرأي الأخير في إتمام الصفقة من عدمها.