أخبار الزمالك اليوم | سوشيال ميديا الأبيض تقلب السحر على الساحر، وتصريحات الفوز من مرتضى منصور

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 23 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 23 أغسطس 2020 ..

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سوشيال ميديا الزمالك تقلب السحر على الساحر!

حقق الزمالك انتصارًا ثمينًا على الأهلي بنتيجة 3-1 مساء أمس في الدوري المصري، وقد احتفل النادي بهذا الفوز جيدًا عبر حساباته المتنوعة على السوشيال ميديا.

حسابات الزمالك الرسمية قلبت السحر على الساحر في موضوع حافلة الفريق التي لم تصل خلال مباراة الذهاب بين الفريقين، إذ سخرت حسابات الأهلي الرسمية كثيرًا من هذا الأمر قبل انطلاق اللقاء.

بعض الحافلات تصل في موعدها المحدد.. ولكنها تعود كما أتت بدون تحقيق أي شئ سوى الضجيج 🤫😉 pic.twitter.com/crgJK48Mkz — SC (@ZSCOfficial) August 22, 2020

رد الأبيض جاء موجعًا، إذ كتب عبر فيسبوك وتويتر "بعض الحافلات تصل في موعدها المحدد، لكنها تعود كما أتت دون تحقيق شيء سوى الضجيج".

الزمالك يصرف 800 ألف جنيه مصري لحازم إمام

كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية أن مجلس إدارة الزمالك وافق على الالتماس الذي قدمه حازم إمام بشأن نسبة المشاركة الخاصة به في مباريات الموسم الماضي، وقد صرف له النادي قيمة تلك النسبة والبالغة 800 ألف جنيه مصري.

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