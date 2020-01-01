يخضع لجراحة خلال ساعات .. هل يغيب عبد الشافي عن دوري أبطال أفريقيا؟

لاعب الزمالك المخضرم تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي مساء أمس

يخضع محمد عبد الشافي مدافع الزمالك لجراحة عاجلة خلال الساعات القليلة القادمة لعلاج كسر في الترقوة تعرض له خلال مواجهة الأهلي مساء أمس ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري .

الفريق الأبيض نجح في الفوز على نظيره الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وقد خسر ظهيره الأيسر الذي غادر الملعب عند الدقيقة الـ83 بعد التحام قوي مع وليد سليمان.

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طبيب الزمالك "محمد أسامة" كان قد أعلن بعد نهاية اللقاء بدقائق أن التشخيص المبدئي للإصابة هو كسر في الترقوة، قبل أن يُصبح هذا التشخيص نهائيًا عقب إجراء اللاعب المزيد من الفحوصات والأشعة في المستشفى.

وأضاف أسامة أن عبد الشافي سيخضع لجراحة اليوم الأحد، ومن المتوقع غيابه عن اللعب لمدة تتراوح بين 6-8 أسابيع، مما يعني أنه على الأرجح لن يلحق بمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي.