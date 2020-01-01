أخبار الانتقالات: مفاجأة.. برشلونة حاول إعادة إنيستا وجورجينيو يرغب في يوفنتوس

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 9 فبراير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إيركسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأحد 9 فبراير 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 9 فبراير 2020:

مفاجأة.. برشلونة حاول إعادة إنيستا في الميركاتو الشتوي

نشرت صحيفة سبورت الكاتالونية خبر مُفاجئ لكل عشاق نادي برشلونة عندما أكدت ان إدارة البرسا حاولت التواصل مع النجم الإسباني إنيستا لإعادته لمدة 6 شهور في النادي الإسباني.

وقد تعثرت المفاوضات بسبب تمسك النادي الياباني باللاعب رافضاً أي عروض، بالإضافة إلى عدم قدرة الفريق الإسباني على زيادة المقابل المادي للصفقة من أجل الموافقة عليها .

يوفنتوس يبدأ مفاوضات التجديد مع ديبالا

بدأ مسئولي نادي يوفنتوس مفاوضات التجديد مع النجم الأرجنتيني ديبالا خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة مع اقتراب نهاية عقده مما يتيح له الرحيل لأي نادي بشكل مجاني .

ديبالا لديه العديد من العروض على رأسها مانشستر يونايتد بالإضافة إلى باريس سان جيرمان، لكن مسئولي السيدة العجوز يرغبون في أن يبقى اللاعب حتى عام 2023 على الأقل .

جيراليش يميل نحو مانشستر يونايتد

بدأ نجم نادي أستون فيلا جيراليش صاحب ال24 عاماً التفكير بقوة في الرحيل نحو نادي مانشستر يونايتد بعد المنافسة الشرسة التي حدثت من عدة أندية إنجليزية.

جيراليش الذي يتقاضى حالياً ما يُقار 100 ألف جنيه إسترليني، يشعر بالراحة أكثر في التوجه نحو مانشستر يونايتد الذي يسعى مُجدداً للعودة إلى منصات التتويج .

جورجينيو مستعد للرحيل إلى يوفنتوس

أبدى نجم نادي تشيلسي جورجينيو استعداده التام بالانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي ليُعيد الشراكة مُجدداً مع الإيطالي ساري .

جورجينيو رغم أنه أحد العناصر الفعالة في البلوز إلا من الواضح أن لامبارد لا يُجيد التعامل معه، لأن اللاعب يبحث عن التواجد مع مدربه ساري أينما رحل .

بوروسيا دورتموند يريد رفع قيمة سانشو

يرغب مسئولي نادي بوروسيا دورتموند في تأخير عملية بيع النجم الإنجليزي سانشو في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيثُ يرغب النادي في رفع قيمة اللاعب للإستفادة منه .

وترغب العديد من الأندية الإنجليزية التعاقد مع اللاعب على رأسها نادي تشيلسي ونادي مانشستر سيتي ولا يوجد أي عائق في دفع 100 مليون يورو في الصفقة .

زيدان غير سعيد بوجود جاريث بيل

عبر المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان لبعض المقربين له في الجهاز الفني لنادي ريال مدريد بشأن عدم إلتزام النجم الويلزي جاريث بيل بالعديد من التعليمات في التدريبات .

بيل كان على لائحة البيع خلال سوق الانتقالات الشتوية لكن لم تنجح المفاوضات مع نادي توتنهام ليتم تأجيل عملية البيع في الميركاتو الصيفي القادم .

الإنتر يُخطط للجمع بين نجمي منتخب تشيلي

يُخطط مسئولي نادي الإنتر في الجمع بين الثنائي إليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال خلال الموسم المُقبل بعد محاولات كثيرة لضم فيدال من برشلونة خلال الميركاتو الصيفي .

سانشيز كان قد انتقل إلى الإنتر لمدة موسم كامل ثم يعود إلى الأولد ترافورد بعد تمسك إدارة اليونايتد به لكن الفريق الإيطالي سيحاول مُجدداً لشراء عقد اللاعب كاملاً .

في المقابل حدث إتفاق بين فيدال وكونتي على الانتقال للفريق الإيطالي بداية من الموسم المُقبل .

برشلونة يخسر كثيراً في بيع كوتينيو

لم يجد مسئولي نادي برشلونة حلول كثيرة في عملية بيع النجم البرازيلي كوتينيو بعد فشله في تقديم مباريات جيدة رفقة بطل الدوري الإسباني، حتى خرج على سبيل الإعارة لنادي بايرن ميونخ لكنه فشل أيضاً في إثبات قدراته هناك .

وأكد بعض المقربين من إدارة النادي أن اللاعب سيكون على لائحة البيع بما يُقارب 80 مليون يورو مما يجعل النادي يخسر كثيراً في هذه الصفقة .