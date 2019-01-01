أخبار الانتقالات: منافسة إنجليزية على ناشئ البرتغال ومورينيو يتواصل مع فيلايني

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 9 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019:

مورينيو يتواصل بمروان فيلايني

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بموقع "دي إتش نت" أن جوزية مورينيو حريص على التعاقد مع مروان فيلايني إلى توتنهام في يناير القادم.

يلعب اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً في فريق شاندونج لونينج الصيني، ولكن يمكن أن يعود مرة آخرى إلى الدوري الإنجليزي عن طريق السبيرز.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو قد أجرى اتصالات بالفعل مع فيلاني لمناقشة الانتقال، حيث يتطلع إلى تعزيز فريقه في الانتقالات القادمة.

تشيلسي يُحدد أولوياته في ميركاتو يناير

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "كالتشيوميركاتو" أن الأولوية لتشيلسي في سوق الانتقالات القادم بيناير هي لكلٌا من جيدون سانشو، ويلفريد زاها وبن تشيلويل.

وأضافت الصحيفة أن البلوز سيضخ الكثير من المال ليتمكن فرانك لامبارد المدير الفني للفريق لدعم الفريق في الميركاتو القادم، ومن المتوقع أن يسعى لضم تشيلويل لاعب ليستر سيتي في محاولة لتعزيز الدفاع الذي تلقى 24 هدفاً في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

بينما سيحاول الفريق ضم سانشو وزاها لسد الفراغ الذي تركه رحيل إيدين هازارد.

مويس وهيوتن مرشحين لخلافة بيليجريني

أفادت بعض التقارير الصحفية أن إدارة مانويل بيليجريني مدرب وست هام قررت الاستعانة بدايفيد مويس أو كريس هيوتن لخلافة مانويل بيليجريني المدرب الحالي للفريق.

مع إعطاء الفرصة لبليجريني الفرصة الأخيرة لمدة مباراتين فقط وهي مباراتي أرسنال و ساوثامبتون ، وفي حال لم يُحقق النتائج والأداء المطلوب فسيتم إقالته.

نيوكاسل يضع جارود بوين هدفاً أساسياً لهم في يناير

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "التيليجراف" أن جارود بوين لاعب هال سيتي يُعد من الأهداف الرئيسية لنيوكاسل يونايتد في ميركاتو يناير القادم.

ولكن بعد أن سجل 13 هدفاً في 20 مباراة، قد لا يكون النمور على استعداد للسماح له بالرحيل.

أتلتيكو مينيرو يُجدد عقد ماركوينهوس

نشرت الصحف الرسمية الخاصة بصحيفة أتلتيكو مينيرو أن إدارة النادي استطاعت أن تُجدد عقد اللاعب ماركوينهوس ليستمر حتى 2023.

وكان تشيلسي يضع اللاعب ضمن الأهداف الهامة للفريق، ولكن بعد تجديد العقد من الممكن أن ينتقل نظر البلوز للبحث عن لاعب بديل.

منافسة إنجليزية على ناشئ باسوش دي فيريرا

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "أو جوجو" البرتغالية أن إيفرتون ونيوكاسل يونايتد يناضلان من أجل التوقيع مع ماتشوي ديالو ناشئ نادي باسوش دي فيريرا.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس أيضاً مهتم باللاعب البالغ من العمر 16 عاماً لكن بشكل أقل إهتماماً، ولكن الشرط الجزائي في عقد اللاعب قد يُرجح انتقال اللاعب إلى أحد الأندية الإنجليزية التي تتنافس على ضم اللاعب.