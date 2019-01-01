أخبار الانتقالات: توتنهام يقدم عرضاً لفان دي بيك وأوباميانج يرفض التجديد

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 7 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

رسمياً.. تشيلسي يدخل انتقالات يناير بعد قبول الاستئناف

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 7 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم السبت 7 ديسمبر 2019:

أسطورة ليفربول قريب من التجديد مع رينجرز

أفادت بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "هيرالد" أن المدير الفني ستيفن جيرارد على وشك تجديد عقده مع رينجرز ليبقى مع الفريق حتى عام 2024.

أسطورة ليفربول كان قد تولى مسؤولية قيادة الفريق الإسكتلندي منذ عام ونصف في عقد يمتد لـ4 سنوات، ومع الأداء الرائع الذي يُقدمه مع الفريق فبات واضحاً أن إدارة الفريق تسعى خلف تجديد عقده من جديد.

استطاع جيرارد في 15 مباراة خاضها هذا الموسم أن يصل برينجرز إلى الوصافة، وبفارق نقطتين فقط عن سيلتك المتصدر للدوري الإسكتلندي حتى الأن، بعدما أنهى الفريق الموسم الماضي بشكل غير مُرضي وبفارق 9 نقاط كاملة عن الصدارة تحت قيادة المدير الفني نيل لينون.

ريال مدريد يُفكر في تقديم عرض مُغري لأرسنال

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "مترو" أن إدارة ريال مدريد تُفكر في إقناع أرسنال بالتخلي عن نجمهم بيير إيمريك أوباميانج من خلال إعطائهم لوكا يوفيتش في المقابل.

لم يترك يوفيتش أي بصمة تُذكر منذ انضمامه إلى الملكي من فرانكفورت، وفي ظل اقتراب إنتهاء عقد أوباميانج والذي ينتهي فعلياً خلال عام ونصف قد يضطر الجانرز للموافقة على بيع هداف الفريق في الميركاتو الشتوي بدلاً من خسارته مجاناً.

تشيلسي يستعد للميركاتو بميزانية ضخمة

أفادت تقارير صحفية خاصة بصحيفة "ديلي ميل" أنه من المتوقع أن يدخل تشيلسي الميركاتو الشتوي بشكل قوي بعد أن تم رفع حظر الشراء الذي كان مفروض عليهم، والسعي خلف أهداف الإدارة والمدير الفني في ضم الثلاثي ،جيدون سانشو، ويلفريد زاها وبن تشيلويل.

وأضافت الصحيفة أن البلوز يمتلكوا رصيد كبير من المال من خلال بيع اللاعبين خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى بيع إيدين هازارد إلى ريال مدريد .

وفي ظل ما يقدمه فرانك لامبارد مع الفريق سيتم الوثوق به في الميركاتو القادم وإعطائه ميزانية ضخمة وضم الأسماء المطروحة من قبل المدرب.

أوباميانج يرفض تجديد عقده

أفادت تقارير خاصة بصحيفة "ميرور" أن مهاجم أرسنال ونجم الفريق الأول بيير إميريك أوباميانج يرفض محادثات تجديد عقده ويتطلع إلى مغادرة الفريق.

يبلغ عمر اللاعب الدولي الجابوني المرتبط بالانتقال إلى قطبي إسبانيا برشلونة و ريال مدريد في الأشهر الأخيرة 31 عاماً، ويُعتقد أنه يريد خوض تجربة تحدي جديد بالانتقال إلى الدوري الإسباني.

أمام أوباميانج الذي كان أحد الفائزين بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي 18 شهراً فقط على لإنتهاء عقده، وعلى الرغم من حرص الجانرز للتجديد مع اللاعب إلا أنهم قد يفضلوا التخلي عنه قبل إنتهاء العقد من أجل الحصول على المال.

فالفيردي يفتح الباب لانتقال فيدال

بحسب ما أفادت به أكثر من صحيفة إسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قد فتح الباب أمام رحيل أرتورو فيدال في يناير القادم، مُعللاً أن بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي لديهم الكثير من لاعبي خط الوسط.

تم ربط فيدال بالانتقال إلى الدوري الإيطالي، وبالأخص الانتقال إلى الإنتر، بعدما يأس اللاعب من محاولاته للعب أساسياً مع البلاوجرانا.

شارك اللاعب التشيلي البالغ من العمر 32 عاماً في 14 مباراة مع الفريق الكتالوني بجميع المسابقات هذا الموسم، ولكنه لم يبدأ سوى 4 مباريات فقط في ظل وجود الثلاثي فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، وآرتور.

توتنهام يُقدم عرضاً لأياكس من أجل ضم دوني فان دي بيك

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "تيليجراف" أن توتنهام قدم عرضاً لأياكس من أجل ضم لاعب خط الوسط دوني فان دي بيك.

وأضافت الصحيفة أن جوزية مورينيو حريص على ضم اللاعب الهولندي في سوق الميركاتو الشتوي القادم، على الرغم من رغبة اللاعب للانتقال إلى ريال مدريد ، والذي من المتوقع أن يحدث في الصيف القادم.

تقدر قيمة فان دي بيك في الوقت الحالي بحوالي 60 مليون يورو.