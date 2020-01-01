أخبار الانتقالات: رونالدو قد يعود لليونايتد وكورونا يجبر كين على البقاء

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020:​

الإنتر يرغب في ضم ميرتينس

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن الإنتر يأمل في ضم مهاجم نابولي دريس ميرتينس في سوق انتقالات الصيف القادم.

وينتهي عقد البلجيكي مع فريق الجنوب الإيطالي في ميركاتو الصيف، ورغبته الأولى هي البقاء في السان باولو، لكن مفاوضات التجديد لم تبدأ حتى الآن بين الطرفين.

وقالت الصحيفة أن إنتر ميلان مستعد لتقديم عرضًا لميرتينس يتقاضى بموجبه اللاعب 5 ملايين يورو في الموسم.

آرسنال يراقب الأخوين تراوري

بحسب تقارير نشرت على 90min، فإن آرسنال يضع عينيه على الأخوين حامد وأماد تراوري.

ويحظى اللاعبان بمتابعة من أندية في الدوري الإيطالي، حيث يرغب ساسوولو وإمبولي في ضم حامد الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، أما أتالانتا فيأمل في ضم أماد البالغ من العمر 17 عامًا.

مانشستر يونايتد مُجبر على دفع 1.1 مليون لسانشيز

قالت صحيفة الصن أن مانشستر يونايتد سيكون مضطرًا لدفع 1.1 مليون جنيهًا استرلينيًا لأليكسيس سانشيز كمقابل ولاء بعد عودته مع انقضاء فترة الإعارة للإنتر.

ومن غير المتوقع أن يفعل إنتر ميلان خيار الشراء للتشيلي الدولي، والذي لم يقدم المستوى المنتظر في جيوزيبي مياتزا بسبب الإصابة التي تعرض لها.

جدير بالذكر أن عقد سانشيز مع اليونايتد سينتهي بعد موسمين.

فيروس كورونا قد يجبر كين على البقاء في توتنهام

نشرت صحيفة الديلي ميل تقارير تشير إلى أن توتنهام واثق من قدرته على الاحتفاظ بهاري كين لموسم آخر.

وكان كين قد أشار إلى إمكانية مغادرته السبيرز في سوق انتقالات الصيف القادم، حيث قال "كل ذلك يتوقف على ما سيحدث لنا وما هو مقدار تطورنا كفريق".

لكن إدارة ديوك لندن ترى أنها تستطيع على الحفاظ على المهاجم الإنجليزي الدولي، حيث أنها لن تفرط فيه بأقل من 200 مليون يورو وهو المبلغ الذي سيصعب على أي فريق في أوروبا دفعه في الميركاتو الصيفي بسبب خسائر فيروس كورونا.

رونالدو قد يعود لمانشستر يونايتد أو ينضم لباريس سان جيرمان

قالت الماركا إن رونالدو يرغب في الرحيل عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن الممكن أن يعود كريستيانو لمانشستر يونايتد ، لكن هناك وجهة أخرى محتملة وهي انتقاله لباريس سان جيرمان .

وقد سجل كريستيانو رونالدو 21 هدفًا في 22 مباراة مع البيانكونيري في الدوري الإيطالي منذ انضمامه.

ليفربول لا يخطط لضم سانشو

قالت الميرور إن ليفربول لن يدخل الصراع القوي على التوقيع مع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند في سوق انتقالات الصيف القادم.

لكن ذلك متوقف على بقاء الثلاثي محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني في الفريق، بتواجدهم لن يرغب يورجن كلوب في دفع الكثير للاعب مثل سانشو.

وبهذا الخبر ينحصر السباق على ضم الإنجليزي الدولي على ناديين فقط، هما مانشستر يونايتد الغريم التقليدي لمانشستر سيتي الذي نشأ فيه اللاعب صاحب الـ20 عامًا، وتشيلسي الساعي لتدعيم هجومه والفريق ككل في الميركاتو الصيفي.

ميلان مهتم بميليك

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن ميلان يفكر في التحرك من أجل ضم أركاديوش ميليك من نابولي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وسيبحث الروسونيري عن مهاجم في الميركاتو القادم لتعويض بيع كريشتوف بيونتيك لهرتا برلين واقتراب إبراهيموفيتش من الاعتزال.

وقد يطلب فريق الجنوب الإيطالي 35 مليون يورو من أجل الاستغناء عن البولندي، وهو سعر مرتفع للغاية قياسًا بما قدمه المهاجم الدولي مع الأزرق السماوي.

مارسيلو على رادار يوفنتوس

بحسب Le10sport، فإن مارسيلو قد ينضم ليوفنتوس في سوق انتقالات الصيف القادم.

وينتهي عقد الظهير الأيسر البرازيلي لريال مدريد في 2022، لكنه قد يبحث عن فريق جديد في الميركاتو بعد رغبة البيانكونيري في ضمه وتواجده على قوائم المطلوبين في العديد من أندية الدوري الأمريكي.

ألابا قد يخلف مارسيلو في ريال مدريد

مع استعداده للاستغناء عن مارسيلو، فإن ريال مدريد يتابع عن قرب ظهير أيسر بايرن ميونخ دافيد ألابا لضمه في سوق انتقالات الصيف القادم، وذلك بحسب Le10sport.

ومع تعدد مراكز النمساوي في الملعب، فإنه يحظى بإعجاب زين الدين زيدان، وجدير بالذكر أن عقد اللاعب مع الفريق البافاري سينتهي بحلول الميركاتو القادم.

إندبيندينتي يأمل في عودة أجويرو

يأمل لوكاس بوسينيري مدرب إندبيندينتي في عودة نجم مانشستر سيتي سيرخيو أجويرو للفريق في يومٍ من الأيام.

وقد قضى الكون سنوات النشأة في الفريق الأرجنتيني، وذلك قبل انتقاله لأتلتيكو مدريد في 2006 ثم الانضمام للسيتيزنس بعدها بخمس سنوات.

ويرغب المدرب الأرجنتيني الذي كان زميلاً لأجويرو في الفريق عندما كان لاعبًا في ضم لاعب آخر سابق، هو لوكاس بيجليا لاعب ميلان .