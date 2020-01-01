أخبار الانتقالات: ميلان يقترب من ضم أولمو واتفاق شبه كامل على صفقة إريكسن

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 18 يناير 2020، وما هي آخر أخبار كل فريق في ميركاتو الشتاء الحالي في يناير 2020

بدأ الميركاتو الشتوي وتحاول الفرق استغلال الفرصة وتدعيم صفوفها بكل ما لديها من قوة بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

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مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 18 يناير 2020.

أخبار انتقالات اليوم السبت 18 يناير 2020:

ليون يسعى لإعادة إكامبي مُجدداً للدوري الفرنسي

وفقاً لتقارير نشرتها صحيفة "فرانس فوتبول" فإن نادي ليون الفرنسي يستعد للتعاقد مع كارل توكو إكامبي لاعب فياريال مقابل 20 مليون يورو.

يبحث الفريق الفرنسي عن تعزيزات في الخط الهجومي بعد تمزق الرباط الصليبي للاعب ممفيس ديباي، ويمكن للمهاجم الكاميروني أن يحل محل ديباي.

انضم توكو إكامبي إلى الفريق الإسباني في الموسم الماضي، قادماً من فريق أنجيه الفرنسي والذي قدم فيهم موسمين رائعين.

ميلان مهتم بخدمات إمري تشان

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الصحفية الخاصة بصحيفة "سبورت ميدياسيت" فقد أبدى ميلان اهتمامه بالألماني إيمري تشان لاعب خط وسط يوفنتوس .

كان مستقبل تشان في تورينو موضع شك منذ استبعاده من قائمة البيانكونيري في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر، ولم يلعب سوى مدة زمنية قليلة هذا الموسم.

وفي ظل محاولات اللاعب لإثبات الذات للانضمام إلى قائمة المنتخب الألماني في يورو 2020 يأمل اللاعب أن تتم الصفقة وينتقل إلى ميلان.

ميلان يقترب من ضم داني أولمو

أفادت بعض التقارير الخاصة بصحيفة "سبورتيك نوفوستي" ان ميلان اقترب من ضم داني أولمو لاعب دينامو زغرب.

وأضافت الصحيفة أن الروسونيري اتفق مع الفريق الكرواتي على دفع 25 مليون يورو مقابل ضم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي كان يتتبعه عدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

ولكن وكلاء اللاعب يطلبون عمولة بقيمة 7 ملايين يورو بالإضافة إلى نسبة مئوية من عمليات البيع التالية المحتملة، وهذا ما يرفض فريق دينامو قبوله حتى الآن.

الإنتر وتوتنهام يتفقان على صفقة إريكسن

بحسب ما أفادت به بعض التقارير الخاصة بصحيفة "ذا صن" فإن كريستيان إريكسن قد اقترب من الانتقال إلى الإنتر بشكل رسمي، حيث تم الاتفاق بين توتهام والنيراتزوري على دفع 17 مليون جنيه استرليني مقابل انتقال اللاعب.

ينتهي عقد إريكسن مع السبيرز في الصيف القادم، ويجب على الفريق بيعه هذا الشهر لتفادي خسارته في صفقة انتقال حر.

الإنتر يفكر في تحويل إعارة سانشيز إلى انتقال كامل

بحسب ما نشرته صحيفة "التيليجراف" فإن الإنتر يأمل في تحويل عقد أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد المُعار للنيراتزوري إلى صفقة انتقال كامل.

بدأ سانشيز ثلاث مباريات فقط مع الفريق الإيطالي في موسم 2019-20، حيث أجبرته أربطة الكاحل على الغياب لمدة ثلاث أشهر.

لكن أداء لاعب تشيلي كان جيداً خلال فترة وجوده على أرض الملعب، مما أجبر فريق أنطونيو كونتي على التفكير في ضمه بشكل دائم.

آشلي يونج يخرج من حسابات سولشار

خرج النجم الإنجليزي آشلي يونج من حسابات المدير الفني النرويجي سولشار خلال المباراة القادمة التي ستجمع مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون .

وجاء خروج يونج بسبب إتمام تعاقده مع نادي الإنتر في انتظار الإعلان الرسمي خلال الفترة المُقبلة .

بنفيكا يرغب في التعاقد مع مهاجم ريال مدريد

يبدو أن ماريانو دياز لن يستمر في ريال مدريد كثيراً هذا الموسم لعدم إقتناع زيدان بتواجده في التشكيلة الأساسية رغم أنه عاد إلى الملكي الإسباني برغبة أنه سيكون نجم الفريق القادم بعدما قدم موسم خيالي مع نادي ليون الفرنسي

وقدم نادي بنفيكا البرتغالي طلباً بالتعاقد مع النجم الإسباني للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ويبقى القرار الأخيرة مع إدارة ريال مدريد

مانشستر يونايتد يسعى لصفقة جديدة قبل نهاية الميركاتو الشتوي

يسعى نادي مانشستر يونايتد إلى ضم صفقة أخرى قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية تحسباً لرحيل النجم الصربي ماتيتش إلى الدوري الأمريكي .

كشافي اليونايتد اقترحوا لاعب وسط نادي ليل الفرنسي المالي بوبكاري سوماري، وظهرت بعض المفاوضات مع اللاعب دون وصولها إلى عرض رسمي حتى الان

كوليبالي يدخل قائمة إهتمامات ليفربول

يُفكر مسئولي ليفربول في تدعيم خط الدفاع خاصة مع رحيل المدافع الكرواتي لوفرين مع نهاية الموسم الحالي، وقد إتجهت الأفكار نحو أفضل مدافع في الدوري الإيطالي السنغالي كوليبالي .

نادي نابولي لم يُمانع في الإستماع للعروض المُقدمة للاعب لكنه لن يقبل بأقل من 80 مليون يورو لرحيل اللاعب وهو ما يجده نادي ليفربول قيمة كبيرة يتم دفعها في مدافع، حيثُ أن فان دايك جاء إلى الريدز بقيمة 75 مليون يورو فقط .