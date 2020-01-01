أخبار انتقالات اللاعبين: لاوتارو يغازل برشلونة وبنزيما يستعد للتجديد

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم السبت 18 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم السبت 18 أبريل 2020.

أخبار انتقالات اليوم السبت 18 أبريل 2020:​

ريال مدريد أفاق يوفيتش من حلم النجاح في البيرنابيو

قال مدرب لوكا يوفيتش الشخصي بويان كوستيتش أن اللاعب لا يرغب في أكثر من الانتصار في ريال مدريد ، وسماع الجماهير تهتف باسمه في جنبات سانتياجو بيرنابيو.

كان هذا حلم المهاجم عندما انضم للميرينجي مقابل 70 مليون يورو، لكنه لم يقدم المستوى الذي كان يقدمه مع فرانكفورت ، ففي آخر موسم له سجل 27 هدفًا.

بوفون قريب من التجديد مع يوفنتوس

بحسب تقارير نشرت على كالتشيو ميركاتو، فإن جيانلويجي بوفون على وشك تجديد عقده مع يوفنتوس لمدة موسم إضافي.

ويسعى صاحب الـ42 عامًا للظفر بفرصة أخيرة للمحاولة للفوز بدوري أبطال أوروبا قبل الاعتزال، وبحسب التقرير فإن الاتفاق بينه وبين البيانكونيري تم ولا ينقص أي شيء إلا توقيعه على العقد الجديد.

مفاوضات في تشيلسي لخفض أجور اللاعبين

يأمل لاعبو تشيلسي في موافقة إدارة الفريق على تخفيض 10% فقط من أجورهم، وذلك بعد أن طلبت الإدارة تخفيض 30 % من الأجور.

ويقود المفاوضات من جانب الإدارة مارينا جرانوفسكايا، فيما يتفاوض سيزار آثبليكويتا باسم اللاعبين.

بنزيما لا يشعر بالقلق من ملاحقة الريال مبابي وهالاند

قالت صحيفة ديلي ستار أن كريم بنزيما لا يشعر بالقلق على وضعه في ريال مدريد رغم مطاردة الملكي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند من أجل ضم أحدهما على الأقل في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ويستعد الفرنسي لتمديد عقده تلقائيًا لمدة موسم مع الميرينجي، لينتهي بذلك في ميركاتو صيف 2022، ورغم استمراره فإن هناك أخبار تشير إلى أن الملكي لن يتوقف عن طلب هالاند ومبابي.

لاوتارو يعطي الضوء الأخضر لبرشلونة

بحسب ماركا فإن لاوتارو مارتينيز حريص على الانضمام لبرشلونة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني 110 مليون يورو، وهو أكثر مما يأمل البلوجرانا أن يدفع.

ويمتلك الكتلان فرصة ضم اللاعب بكسر العقد، خاصةً بعد أن عبر الأخير عن رغبته في مغادرة الإنتر في الميركاتو القادم.

أياكس يحدد سعر أونانا

قالت تيليغراف أن أياكس لن يترك حارسه أندريه أونانا يرحل في سوق انتقالات صيف 2020 إلا بالحصول على 40 مليون يورو.

ويحظى الحارس الكاميروني الدولي باهتمام عدد من كبار أوروبا، على رأسهم تشيلسي وباريس سان جيرمان والفريق الذي نشأ فيه برشلونة .

مانشستر يونايتد قريب من توقيع بيلينجهام

ادعت الديلي ستار أن مانشستر يونايتد في موقع متقدم في سباق فتى بيرمنجهام سيتي جودي بيلينجهام، وأنه قريب من ضمه في سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب التقارير فإن صاحب الـ16 ربيعًا انبهر بطريقة التدريبات في أولد ترافورد، والتي تابعها في زيارته الأخيرة للملعب التاريخي للشياطين الحمر، وهو ما يعزز موقف الأحمر على تشيلسي وبوروسيا دورتموند .