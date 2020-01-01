أخبار الانتقالات: برشلونة يُحدد بديل نيمار وليستر يريد لاعب وسط ليفربول

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الإثنين 13 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الإثنين 13 أبريل 2020.

أخبار انتقالات اليوم 13 أبريل 2020:​

ليستر سيتي يُراقب لالانا

ريال مدريد لا يريد التخلي عن لوكايفيتش

برشلونة يُحدد بدائل نيمار

توتنهام يضع سعر خيالي من أجل كين

يوفنتوس يُفاوض سيبايوس

مانشستر سيتي يُراقب لاوتارو مارتينيز

توتنهام يُنافس تشيلسي على كوتينيو

انشستر سيتي يدخل في المنافسة على سيميدو

اليونايتد يستغل أزمة كورونا في صفقة سانشو

والدة كافاني تُلمح لاقتراب انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

كومان لا يستبعد الرحيل عن بايرن ميونخ

ريال مدريد يتصارع مع برشلونة على جوميس

ليستر سيتي يُراقب لالانا

يبدو أن النجم الإنجليزي لالانا سيكون على أعتاب الرحيل من نادي ليفربول خلال الموسم الحالي بعد وجود مفاوضات جدية من جانب نادي ليستر سيتي الذي يرغب في تدعيم صفوفه من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المُقبل.

ريال مدريد لا يريد التخلي عن لوكايفيتش

أشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن إدارة الريال لا تريد بيع النجم الصربي لوكايفيتش خلال الموسم المُقبل لكنها قد تكتفي برحيله على سبيل الإعارة من أجل عودته للفريق مُجدداً فيما بعد.

برشلونة يُحدد بدائل نيمار

وضعت إدارة نادي برشلونة النجم الفرنسي كومان ليكون بديلاً للنجم البرازيلي نيمار في حالة تعثر المفاوضات مع باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وسيكون التفاوض مع البايرن أسهل كثيراً من الفريق الفرنسي الذي لا يريد التخلي عن نيمار.

توتنهام يضع سعر خيالي من أجل كين

وضعت إدارة نادي توتنهام قيمة المهاجم الإنجليزي هاري كين على طاولة المفاوضات لأي نادي يرغب في التعاقد معه حيثُ تشير التقارير الإنجليزية إلى أن النادي لن يقبل بأقل من 200 مليون يورو خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويعتبر نادي ريال مدريد على رأس الأندية الراغبة في ضمه لكن المبلغ الخيالي المعروض حالياً قد يجعل هناك الكثير من التردد بشأنه.

يوفنتوس يُفاوض سيبايوس

يبدو أن أرسنال لن يهنأ كثيراً على نجم وسط إسبانيا سيبايوس حيثُ كانت هناك مفاوضات مع اللاعب لبقائه في الموسم المُقبل من خلال تمديد الإعارة لكن إدارة نادي يوفنتوس قدمت عرضًا إلى ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي.

مانشستر سيتي يُراقب لاوتارو مارتينيز

تأخر نادي برشلونة كثيراً في حسم انتقال النجم الأرجنتيني مارتينيز مهاجم نادي الإنتر خلال المفاوضات الحالية، ليظهر نادي مانشستر سيتي بقوة من أجل التعاقد مع اللاعب بعد إعجاب جوارديولا به كثيراً.

توتنهام يُنافس تشيلسي على كوتينيو

دخل نادي توتنهام في منافسة شرسة مع تشيلسي من أجل جلب النجم البرازيلي كوتينيو خلال الميركاتو الصيفي الحالي في ظل رغبة اللاعب في العودة للدوري الإنجليزي بعد تجربتين فاشلتين في برشلونة وبايرن ميونخ

مانشستر سيتي يدخل في المنافسة على سيميدو

دخل مانشستر سيتي في سباق الراغبين في التعاقد مع الظهير البرتغالي سيميدو لاعب نادي برشلونة في ظل رغبة نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع اللاعب أيضاً ومازال وكيل اللاعب يُفاضل بين العروض المتاحة.

اليونايتد يستغل أزمة كورونا في صفقة سانشو

يحاول مسؤولو نادي مانشستر يونايتد استغلال أزمة فيروس كورونا المسيطرة على العالم حالياً من خلال حسم صفقة النجم الإنجليزي سانشو خلال الميركاتو الصيفي القادم، الشياطين الحمر يرغبون في دفع 100 مليون يورو فقط.

والدة كافاني تُلمح لاقتراب انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

ألمحت والدة إدينسون كافاني إلى اقتراب انتقال نجلها إلى أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية عندما ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان .

الأيام الماضية شهدت بعض التقارير التي قالت أن الدولي الأوروجوياني قد يعود إلى أمريكا اللاتينية مجددًا، غير أن والدته اعتبرت أن الاستمرار في أوروبا والتوجه إلى العاصمة الإسبانية هو الخيار الأرجح حاليًا.

الصفقة كلها تتوقف على رئيس أتلتيكو نفسه، حيث سبق وأن هاجم شقيق اللاعب بعد فشل انضمامه في يناير، وفي حال أن تراجع عن هذه التصريحات، فستكون أبواب كافاني مفتوحة للانضمام إلى واند ميتروبوليتانو.

كومان لا يستبعد الرحيل عن بايرن ميونخ

على الرغم من تأكيدات بايرن ميونخ على عدم وجود نية للتفريط في كينجسلي كومان، إلا أن الدولي الفرنسي أشار في تصريحات له إلى أنه قد يغادر الأليانز آرينا بحثًا عن تحدٍ جديد.

قد يكون الأمر منطقيًا حال وصول ليروي ساني إلى العملاق البافاري، فحينها سيصبح كومان هو الخيار الثاني في الجبهة اليُسرى.

ريال مدريد يتصارع مع برشلونة على جوميس

دخل ريال مدريد على خط التفاوض مع إيجور جوميس، لاعب ساو باولو البرازيلي، من أجل ضمه إلى سانتياجو برنابيو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

لكن يتوقع أن يجد الميرينجي تنافسًا حادًا مع برشلونة ، الذي يضع عينه أيضًا نصب التعاقد مع أحد أبرز مواهب منتصف الملعب في أمريكا اللاتينية.