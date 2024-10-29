أخبار الاتحاد اليوم | الصحافة تُزعج لوران بلان، والعبود يرد على منتقديه بطريقة سالم الدوسري

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 أكتوبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
أمام الجندل .. الفوز الـ11 للاتحاد في غياب كريم بنزيما
وصل عدد المباريات التي غاب عنها كريم بنزيما مع الاتحاد منذ انضمامه إلى الفريق بداية الموسم الماضي إلى 23، آخرها مواجهة الجندل في ثمن نهائي كأس الملك مساء أمس الإثنين.
وبتحقيقه الفوز أمس، أصبح عدد المباريات التي فاز بها العميد دون مهاجمه الفرنسي 11 مباراة، بنسبة 49% من المباريات، فيما كانت نسبة الخسارة 39%.
بنزيما تعرض لعدد من الإصابات خلال مشواره مع الفريق الجداوي، ولكن غيابه أمس كان لإراحته قبل الموقعة المرتقبة أمام الأهلي في ديربي جدة مساء الخميس القادم.
"ردي في الملعب" .. عبد الرحمن العبود يختار طريقة سالم الدوسري للرد على الانتقادات
لاعب الاتحاد يتحدث بعد مساهمته في الفوز على الجندل
"لماذا تسألونني دومًا عن هذا اللاعب!" .. بلان يُبدي انزعاجه من الصحافة ويُوضح سلبية وإيجابية الاتحاد أمام الجندل
الاتحاد تخطى الجندل في كأس الملك
"الاتحاد يمتلك الشخصية، لم يلعب ببرود الأهلي" .. رئيس الجندل يُثير الجدل بعد خروجه من كأس الملك
"الاتحاد يمتلك الشخصية، لم يلعب ببرود الأهلي" .. رئيس الجندل يُثير الجدل بعد خروجه من كأس الملك
الاتحاد ضد الجندل | ورطة الأهلي تجلت أمام مستقبل العميد المشرف وللأسف تلقى هيرفي رينارد الصدمة الأولى!
ملامح من عبور الاتحاد لدور الـ8 من كأس الملك على حساب الجندل..
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.
مشجع الأسبوع | "سهلوا الأمور علينا، لا منطق فيما تفعلون" .. رسالة استياء وألم من مشجع لإدارة الهلال
الانتقاد موجه دومًا للجمهور على غيابه عن مباريات الهلال
فيديو | "الهلال دُعم بالمليارات ليُحقق ما حققه الاتحاد" .. الزلال يستعين بالتاريخ ليرد بقسوة وسط ضحكات الفراج وفلاتة
نقاش ساخن في حلقة أمس من برنامج "أكشن مع وليد"