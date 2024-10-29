أخبار الاتحاد اليوم | الصحافة تُزعج لوران بلان، والعبود يرد على منتقديه بطريقة سالم الدوسري

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 29 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 أكتوبر 2024.

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أمام الجندل .. الفوز الـ11 للاتحاد في غياب كريم بنزيما

وصل عدد المباريات التي غاب عنها كريم بنزيما مع الاتحاد منذ انضمامه إلى الفريق بداية الموسم الماضي إلى 23، آخرها مواجهة الجندل في ثمن نهائي كأس الملك مساء أمس الإثنين.

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وبتحقيقه الفوز أمس، أصبح عدد المباريات التي فاز بها العميد دون مهاجمه الفرنسي 11 مباراة، بنسبة 49% من المباريات، فيما كانت نسبة الخسارة 39%.

بنزيما تعرض لعدد من الإصابات خلال مشواره مع الفريق الجداوي، ولكن غيابه أمس كان لإراحته قبل الموقعة المرتقبة أمام الأهلي في ديربي جدة مساء الخميس القادم.

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