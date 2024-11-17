أخبار الاتحاد اليوم | تطورات إصابة رايكوفيتش وعوار وبنزيما، وكانتي يتسبب في إحراج ضيوف وليد الفراج

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 نوفمبر 2024.
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"واقعة رونالدو خير دليل" .. العروبة يجدد اتهاماته لأندية الصندوق ويؤكد: قادرون على تكرار فوزنا أمام الهلال!
العروبة هُزم أمام الأهلي، النصر والأهلي، فهل يحقق أول انتصار أمام الكبار خلال مواجهة الهلال؟
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النصر يكشف حقيقة الصفقة .. سعود عبد الحميد لن يعود لدوري روشن إلا بتأشيرة الهلال!
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الاتحاد يواجه الفتح في الجولة 11 من دوري روشن..