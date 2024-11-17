أخبار الاتحاد اليوم | تطورات إصابة رايكوفيتش وعوار وبنزيما، وكانتي يتسبب في إحراج ضيوف وليد الفراج

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 17 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 نوفمبر 2024.

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