النصر يكشف حقيقة الصفقة .. سعود عبد الحميد لن يعود لدوري روشن إلا بتأشيرة الهلال!

وكيل سعود يكشف حقيقة عروض النصر والاتحاد..

"ماذا لو قرر العودة إلى دوري روشن؟"، ذلك هو السؤال الذي أثار جدلًا كبيرًا بشأن مستقبل الدولي سعود عبد الحميد، ظهير روما الإيطالي، وسط تقارير أفادت بوجود اهتمام من قِبل ناديي النصر والاتحاد، من أجل عودته إلى دوري روشن السعودي.

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وانتقل سعود عبد الحميد إلى روما، قادمًا من الهلال، في موسم الميركاتو الصيفي الماضي، بعقد لمدة 4 مواسم، فيما عانى اللاعب من عدم المشاركة في مباريات الدوري الإيطالي، سواءً مع الإيطالي دانييلي دي روسي أو الكرواتي إيفان يوريتش، على مدار 10 مباريات متتالية ظل فيها حبيسًا لمقاعد البدلاء، فيما اكتفى يوريتش بإشراكه مباراتين فقط، بإجمالي 84 دقيقة، في بطولة الدوري الأوروبي، قبل أن يتم إقالة المدرب.

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وفي هذا السياق، ذكر مصدر نصراوي، لصحيفة "الرياضية"، ما تردد حول اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع سعود عبد الحميد، مؤكدًا عدم دخول النادي في أي مفاوضات لاستقطاب اللاعب، فيما عاد وكيل سعود للتحدث مجددًا، والتأكيد على استمرار اللاعب في خوض التجربة الإيطالية مع الجيالوروسي، منوهًا بأنه لم يتلقّ أي اتصالات، سواءً من النصر أو أي نادٍ آخر لاستقطاب عبد الحميد في الفترة الشتوية.

في المقابل، كشف مصدر عن مفاجأة حول سعود عبد الحميد، بأن الأولوية ستكون للهلال، إذا اتخذ قرارًا بالعودة إلى دوري روشن السعودي؛ بداعي وجود بند رسمي في عقد اللاعب مع روما، يلزم الإدارة الإيطالية بإبلاغ نظيرتها في الهلال، حال وصول أي عرض سعودي لكسب خدماته، مع منح الهلال فرصة تقرير دفع المبلغ المعروض، بشرط موافقة سعود عبد الذهاب إلى بطل الثلاثية السعودية مرة أخرى.

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وينتظر سعود عبد الحميد، فرصة جديدة مع نادي روما، بعد إقالة يوريتش، وتعيين المخضرم كلاوديو رانييري لتدريب الذئاب حتى نهاية الموسم، حيث يتواصل حلم سعود لأن يصبح أول لاعب سعودي يشارك في تاريخ الدوري الإيطالي.