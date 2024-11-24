أخبار الاتحاد اليوم | صالح العمري يُرحب بالبقاء مع الرائد، وقرار مفاجئ من الفتح قبل مواجهة العميد

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 24 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 24 نوفمبر 2024.

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صالح العمري يُرحب بالبقاء في الرائد

رحب صالح العمري مهاجم الرائد المعار له من الاتحاد بالبقاء في ناديه وانتقاله نهائيًا إليه، وإن لم يرفض في نفس الوقت العودة للعميد في جدة.

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العمري أوضح خلال تصريحاته لبرنامج "دورينا غير" أنه مرتبط مع الاتحاد بعقد يتبقى به موسمًا واحدًا، وقد رحب بجميع الخيارات المتاحة أمامه وإن أظهر ميلًا للبقاء مع الرائد.

وعن عدم وجوده مع المنتخب السعودي، أقر العمري بأن ذلك قرار المدرب هيرفي رينارد، مشيرًا إلى أنه يحترمه تمامًا ويدعم المنتخب بكل قوة مع تمنيه بالطبع التواجد معه.

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