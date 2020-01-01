أخبار الأهلي: الصفقات المحتملة والراحلون في سوق انتقالات صيف 2020

تعرف على أخبار الأهلي تحثيرًا لسوق الانتقالات الصيفية 2020، وما هي الصفقات الجديدة والمحتملة ومن هم الراحلون عن الراقي في الميركاتو؟

لم يمر موسم على كرة القدم مثل الموسم الحالي في جميع أنحاء العالم، حيث توقفت الأنشطة الرياضية في المعمورة بسبب تفشي فيروس كورونا، وألغيت العديد من الدوريات وأصبحت الساحرة المستديرة في تخبط كبير.

بالطبع لم يسلم الدوري السعودي وتأجل هو الآخر دون تحديد موعد لعودته، لكن الأندية بدأت تخطط مباشرةً لسوق الانتقالات الذي لم يتحدد موعد بدايته، لكن على ما يبدو أنه نافذة الميركاتو ستفتح أبوابها في نفس الموعد المتعارف عليه.

بالطبع سيؤثر انتشار فيروس كورونا على ميزانيات الأندية في الميركاتو، لكن الأخبار تشير إلى أن فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مازالت تهدف لتعاقدات كبيرة.

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من هذه الأندية الأهلي الذي سيسعى لتدعيم صفوفه مع بداية سوق الانتقالات حتى يكون قادرًا على مواصلة منافسة الهلال والنصر، ولم لا قد يحقق حلم الآسيوية ويفوز بدوري أبطال آسيا.

لكن ما هي الصفقات المحتملة لنادي الأهلي في الميركاتو ومن يرحل عنه؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

ما هي صفقات الأهلي المحتملة في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

تضع إدارة قلعة الكؤوس عينها نصب عددًا من اللاعبين بناء على رغبات وترشيحات من المدرب الحالي فلادان ميلويفيتش.

حسين بن عيادة

يُعد بن عيادة مطلبًا أساسيًا لميلويفيتش في ظل ما تعانيه الجبهة اليُمنى للأهلي من ضعف واضح، وقد أشار اللاعب الجزائي إلى أنه في مفاوضات بالفعل مع الراقي تنقصها أمور بسيطة لتوقيع العقود.

فرجاني ساسي

ربطت الصحف السعودية مؤخرًا الأهلي بالتعاقد مع نجم الزمالك فرجاني ساسي لدعم منتصف الملعب بعد مراقبة الأداء البارز الذي يظهر به بالقميص الأبيض في آخر سنتين، يبقى الأمر صعبًا نظرًا للمطالب المادية المرتفعة من القلعة البيضاء والتونسي نفسه.

حسان تمبكتي

يحظى تمبكتي باهتمام من الأهلي والهلال والاتحاد، وتقول الصحف أنه يود الاستمرار لعام آخر داخل الوحدة المعار له من الشباب، لكنه يظل على قائمة المطلوبين في قلعة الكؤوس.

فواز الطريس

تقول الصحف أن عرضًا قد أُرسِل بالفعل من إدارة الأهلي للتعاقد مع فواز الطريس لاعب الاتفاق.

جمال بلعمري

بعد الأداء المذهل الذي يظهر به الدولي الجزائري مع الشباب، تضعه إدارة الأهلي كأولوية لدعم مركز قلب الدفاع في الميركاتو الصيفي.

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الصفقات المحتملة للأهلي في سوق انتقالات صيف 2020:

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من يرحل عن الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

لم يتم الإعلان عن المغادرين عن الأهلي بصورة رسمية، في وقتٍ تشير فيه التقارير أن إلفيس ساريتش سيكون أول الراحلين بالفعل عن كتيبة ميلويفيتش.

يمتلك دجانيني تافاريز عرضًا ولا تمانع الإدارة بيعه، كما يظل موقف يوسف البلايلي ودي سوزا غامضًا، لكن الأكيد أن الإدارة تريد بقائهما رغم رغبتهما في الرحيل بسبب تأخر المستحقات المالية.

قضية الساعة في كرة القدم السعودية هي مستقبل عبد الفتاح عسيري، الذي ينتهي عقده مع الأهلي في يناير المقبل ولم يُجدد بعد مع وجود اهتمام كبير من الهلال بضمه، تقارير قالت أنه بالفعل سيتوجه مجانًا للزعيم.