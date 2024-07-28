أخبار الأهلي اليوم | عودة نجم الفريق وبراءة رياض محرز من تهمة "التقصير"!

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.
ميريح ديميرال يعود للأهلي بعد إجازة اليورو
حرص لاعبو النادي الأهلي على استقبال المدافع التركي ميريح ديميرال، في معسكر النمسا التحضيري للموسم الرياضي الجديد، بعد عودته من فترة الإجازة الخاصة التي حصل عليها، عقب مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.
وشارك ميريح ديميرال برفقة منتخب تركيا في بطولة يورو 2024، حيث قاد بلاده إلى الدور ربع النهائي، بعد تألقه في مباراة دور الـ16، بإحراز هدفين في مرمى النمسا، فيما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إيقاف اللاعب مباراتين، بعد رفع إشارة الذئاب خلال الاحتفال بهز شباك المنافس، وهو ما تم اعتباره إشارة سياسية ترمز لتنظيم الذئب الرمادي اليميني المتطرف.
ليس جماهيره فقط .. تباطؤ إدارة خالد العيسى يفجر غضب أجانب الأهلي!
لا تزال إدارة شركة الأهلي غير الربحية، برئاسة خالد العيسى، تواصل إثارة الجدل بين الجماهير، حول تأخر ملف الصفقات، وعدم حسم النادي لأي صفقة عالمية جديدة خلال موسم الميركاتو الصيفي.
يبدو أنه ظُلم! .. فيديو جديد يبرئ رياض محرز من اتهامات التقصير في الأهلي
بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي، على مدار الساعات الماضية في ظل ظهوره الغريب بمعسكر الراقي في النمسا، تبين أن هناك خطأ ما.
المباراة التالية
"استقرار أم أزمة ميزانية" .. بقاء مدربي دوري روشن ظاهرة نادرة تستحق الدراسة والاتحاد خارج المعادلة!
مع استثناء نادي الاتحاد من القاعدة، فإن إجماع كبار دوري روشن السعودي على دخول موسم 2024-2025، دون تغيير لمديريها الفنيين، يعد بمثابة ظاهرة نادرة تستحق الوقوف والدراسة.
كلوب بروج يسوّق لاعبه .. وعرض سعودي يلبي النداء بـ"ضعف قيمته السوقية"!
لعب أولى 45 دقيقة في موسم 2024-2025 من الدوري البلجيكي، وخسر بطولة مع فريقه كلوب بروج، والذي بدأ في الترويج لعدد من لاعبيه الذين لا يزال بإمكانهم مغادرة النادي بعرض جيد في موسم الميركاتو الصيفي.
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.