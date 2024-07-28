أخبار الأهلي اليوم | عودة نجم الفريق وبراءة رياض محرز من تهمة "التقصير"!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 28 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

ميريح ديميرال يعود للأهلي بعد إجازة اليورو

حرص لاعبو النادي الأهلي على استقبال المدافع التركي ميريح ديميرال، في معسكر النمسا التحضيري للموسم الرياضي الجديد، بعد عودته من فترة الإجازة الخاصة التي حصل عليها، عقب مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وشارك ميريح ديميرال برفقة منتخب تركيا في بطولة يورو 2024، حيث قاد بلاده إلى الدور ربع النهائي، بعد تألقه في مباراة دور الـ16، بإحراز هدفين في مرمى النمسا، فيما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إيقاف اللاعب مباراتين، بعد رفع إشارة الذئاب خلال الاحتفال بهز شباك المنافس، وهو ما تم اعتباره إشارة سياسية ترمز لتنظيم الذئب الرمادي اليميني المتطرف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لا تزال إدارة شركة الأهلي غير الربحية، برئاسة خالد العيسى، تواصل إثارة الجدل بين الجماهير، حول تأخر ملف الصفقات، وعدم حسم النادي لأي صفقة عالمية جديدة خلال موسم الميركاتو الصيفي.

بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي، على مدار الساعات الماضية في ظل ظهوره الغريب بمعسكر الراقي في النمسا، تبين أن هناك خطأ ما.

مع استثناء نادي الاتحاد من القاعدة، فإن إجماع كبار دوري روشن السعودي على دخول موسم 2024-2025، دون تغيير لمديريها الفنيين، يعد بمثابة ظاهرة نادرة تستحق الوقوف والدراسة.

لعب أولى 45 دقيقة في موسم 2024-2025 من الدوري البلجيكي، وخسر بطولة مع فريقه كلوب بروج، والذي بدأ في الترويج لعدد من لاعبيه الذين لا يزال بإمكانهم مغادرة النادي بعرض جيد في موسم الميركاتو الصيفي.

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.