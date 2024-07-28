ليس جماهيره فقط .. تباطؤ إدارة خالد العيسى يفجر غضب أجانب الأهلي!

ما السر وراء تأخر الأهلي؟

لا تزال إدارة شركة الأهلي غير الربحية، برئاسة خالد العيسى، تواصل إثارة الجدل بين الجماهير، حول تأخر ملف الصفقات، وعدم حسم النادي لأي صفقة عالمية جديدة خلال موسم الميركاتو الصيفي.

واقتصر الأهلي في موسم الانتقالات الصيفية - حتى الآن - على رحيل لاعبه الفرنسي آلان سان ماكسيمين على سبيل الإعارة، إلى صفوف فنربخشة التركي، فيما تشير تقارير إلى اقتراب المهاجم البرازيلي ماركوس أمارال إلى الدوري التركي أيضًا، من بوابة كوجايلي سبور.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أنه لازالت التحركات الأهلاوية في ملف التعاقدات، لم تأخذ منحنى الجدية بعد، ما أثار استياءً داخليًا من قِبل عددٍ من اللاعبين الأجانب على عدم تدعيم الفريق حتى اللحظة، فيما يواصل مسيرو النادي، دراسة الاحتياجات اللازمة، بشأن العناصر المحلية والأجانية، ولا توجد مفاوضات متقدمة مع أي لاعب محلي أو أجنبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتمتلك قائمة أجانب الأهلي، 10 لاعبين، والتي تضم كلًا من السنغالي إدوارد ميندي، التركي ميريح ديميرال، المقدوني إزجان أليوسكي، الإسباني جابري فيجا، الإيفواري فرانك كيسييه، الجامبي مودو بارو، الجزائري رياض محرز، فضلًا عن الثلاثي البرازيلي روجر إيبانيز وروبرتو فيرمينو وماركوس أمارال.

ووفق قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، السماح لكل أندية دوري روشن للمحترفين، بتسجيل 10 محترفين أجانب، شرط قيد لاعبَين منهم، من مواليد 2003 فما بعد، ما يعني حاجة النادي للاستغناء عن لاعبين من قائمته الأجنبية على الأقل، أو أكثر في حالة التعاقد مع صفقات عالمية جديدة فوق السن.